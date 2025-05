Die Metal-Alben der Woche vom 30.05. mit The Dead Daisies, Lord Vigo, The Haunted u.a. 1 von 16 Cwfen SORROWS

2 von 16 The Dead Daisies LOOKIN’ FOR TROUBLE

3 von 16 Garbage LET ALL THAT WE IMAGINE BE THE LIGHT

4 von 16 Graceless ICONS OF RUIN

5 von 16 Gridiron POETRY FROM PAIN

6 von 16 Grin ACID GODS

7 von 16 The Haunted SONGS OF LAST RESORT

8 von 16 Kalmen SOMBRE VAULTS

9 von 16 Lord Vigo WALK THE SHADOWS

10 von 16 No Raza TYRONA

11 von 16 Obsidian Tongue ECLIPSING WORLDS OF SCORN

12 von 16 Puteraeon MOUNTAINS OF MADNESS

13 von 16 Quadvium TETRADOM

14 von 16 Rivers Of Nihil RIVERS OF NIHIL

15 von 16 Vildhjarta + DÄR SKOGEN SJUNGER UNDER EVIGHETENS +

16 von 16 Wormrot TNT Previous Image Next Image

The Dead Daisies

Die Arbeiten zu ihrem letzten Studioalbum LIGHT ’EM UP in den legendären FAME Studios in Muscle Shoals/Alabama zu Ende führend, fühlte man sich von der Historie des Ortes, an dem schon Aretha Franklin, Wilson Pickett und Gregg Allman aufgenommen hatten, zu nächtlichen Blues-Sessions inspiriert. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lord Vigo

Nach zwei Alben einer zusammenhängenden Trilogie wollte man zwischendurch mal etwas anderes machen. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu SONGS OF LAST RESORT, dem Album des Monats 06/2025

Um ehrlich zu sein haben mich The Haunted in ihrer Karriere bisher weder live noch auf Konserve wirklich vom Barhocker gehauen. Zu wenige herausragende Momente, zu viel Groove. Das ist auf SONGS OF LAST RESORT anders: Die Schweden wirken motiviert, geben Gas und schütteln sich ein paar richtig starke Melodien aus dem Ärmel. Mit REVOLVER (2004) gelang der Combo ein ähnlicher Coup, und das neue Werk reiht sich nahtlos ein. Marc Halupczok (5 Punkte)

Das Warten hat sich gelohnt: Knapp acht Jahre nach ihrem letzten Opus überrollen uns The Haunted mit ihrer Kampfansage SONGS OF LAST RESORT. Die Entscheidung, sich darauf dem Thema Krieg in seiner ganzen Abart zu widmen, passt perfekt in die aktuelle Zeit und hat der Musik der Schweden offenbar jede Menge Aggressivität verliehen – so wütend (und dabei hochmelodisch) klang das Quintett schon lange nicht mehr. Brutal stark! Katrin Riedl (5,5 Punkte)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Heftige Zeiten rufen nach heftigem Soundtrack – die Zeichen standen selten besser für The Haunted. Auf SONGS OF LAST RESORT zeigen sie sich von ihrer besten und giftigsten Seite, reihen zwischen Thrash mit Slayer-Anklängen (‘Warhead’) und Melodic Death Metal (‘In Fire Reborn’) Banger an Banger und Hit an Hit – nur den wenigsten Bands gelingt es, zugleich so melodisch-einnehmend und angepisst zu klingen wie den Schweden in ‘To Bleed Out’ und ‘Unbound’. Sebastian Kessler (6 Punkte)

The Haunted bekommen nach vielen Jahren, in denen sie fast in der Gleichgültigkeit verschwunden sind, noch einmal die Kurve und lassen mit dem bereits zehnten Album noch einmal die guten alten Traditionen aufleben. Aggressiv, melodisch, mitreißend. Mit SONGS OF LAST RESORT haben es die Schweden geschafft, alle Thrash-Death-Begeisterten zu überraschen und legen ein wahrliches Feuerwerk von Hits vor, das selbst mir gefällt. Petra Schurer (5,5 Punkte)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

The product display was implemented using the affiliate-toolkit WordPress plugin.