Die Metal-Alben der Woche vom 31.07. mit Lionheart, Katalepsy, Creeper u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 12.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Ulthar und Aversions Crown.

The Other Den Verve und Drive des Punk weiterhin erhaltend, aber hinsichtlich des Songwritings, der Arrangements und des längst nicht mehr allein nur in verliestiefen Lagen schmetternden Gesangs von Front-Fiend Rod Usher, eher wie eine Horde verrückter Weißkittel neue Experimente wagend, hievt HAUNTED The Other auf die nächste Evolutionsstufe. Mehr über HAUNTED könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=0UH57fDCV7o BPMD Was allen Liedern gemein ist: Sie verbreiten große Party-Laune und motivieren zum Gang Richtung Kühlschrank, um das Ganze mit einem gekühlten Bier zu genießen. Man merkt AMERICAN MADE zu jeder Sekunde an, wie viel Spaß die Protagonisten bei den Aufnahmen miteinander hatten.…