Der ehemalige Twisted Sister-Sänger avanciert so langsam zum inoffiziellen AC/DC-Sprecher und hat mal wieder neue Infos zu verkünden.

Allem Anschein nach haben AC/DC die Veröffentlichung ihres heiß ersehnten neuen Albums verschoben. Zwar gab es diesbezüglich von der Band selbst keine offizielle Meldung. Doch ex-Twisted Sister-Frontmann Dee Snider scheint erneut recht nah dran an Angus Young und Co. zu sein und hat die Neuigkeit ABC Audio verraten. Corana ist Schuld So sagte Snider, dass die Platte wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Im gleichen Atemzug merkte er jedoch an, dass die Scheibe bereits aufgenommen wurde. "Ich habe noch nichts gehört", fügte Snider an. "Aber es ist AC/DC, Mann. Da kannst du nichts falsch machen. Vier Akkorde und ein Traum, Baby! Das…