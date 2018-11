Die Metal-Alben der Woche vom 9.11. mit Architects, Evoken, Shvpes u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 9.11. mit Architects, Evoken, Shvpes u.a. 1 von 11 All That Remains VICTIM OF A NEW DISEASE

2 von 11 Architects HOLY HELL

3 von 11 Burning Witches HEXENHAMMER

4 von 11 Cripple Bastards LA FINE CRESCE DA DENTRO

5 von 11 Deathrite NIGHTMARES REIGN

6 von 11 Décembre Noir AUTUMN KINGS

7 von 11 Evoken HYPNAGOGIA

8 von 11 Flat Earth NONE FOR ONE

9 von 11 Muse SIMULATION THEORY

10 von 11 Psycroptic AS THE KINGDOM DROWNS

11 von 11 Shvpes GREATER THAN Previous Image Next Image

ALL OUR GODS HAVE ABANDONED US war Tom Searles Magnum Opus, sein Auge in Auge mit dem Tod und der Kampf mit all diesen übermenschlichen Ängsten, Gedanken und Gefühlen. Doch wie führt man eine Legende weiter? Lest hier mehr dazu.

HOLY HELL jetzt bei Amazon kaufen

Evoken

Das Songwriting ist meisterlich, die Spannungsbögen sind elegant, nie marschiert der Leichenzug im Kreis, sprich: die Genre-typische Repetition ist auf ein Mindestmaß beschränkt. Mehr über HYPNAGOGIA lest ihr hier.

HYPNAGOGIA jetzt bei Amazon kaufen

GREATER THAN zeigt das Fünfergespann um Bruce Dickinsons Sohn Griffin am Mikro größer, farbenfroher, variantenreicher und selbstbewusster als noch 2016. Das komplette Review zu GREATER THAN könnt ihr hier durchlesen.

GREATER THAN jetzt bei Amazon kaufen

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der aktuellen METAL HAMMER-Novemberausgabe sowie der am 14.11. erscheinenden METAL HAMMER-Dezemberausgabe.