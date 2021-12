Die METAL HAMMER Januarausgabe 2022: Jahresrockblick, Helloween, Death u.v.a.

Die Heavy-Metaller Helloween schließen sich mit Incendium zusammen und bringen passend zum 31. Oktober 2021 ein Grusel-Opus heraus.

Kürbis-Fans, vereinigt euch! Helloween und Incendium tun sich für die Veröffentlichung von ‘Seekers Of The Seven Keys’ zusammen. Dabei handelt es sich um einen übernatürlichen Horror-Fantasy-Comic, der die ikonischen Charaktere auf den Album-Covern der deutschen Heavy Metal-Band ergründet. Die Firma Incendium freut sich außerdem, eine Reihe von Helloween-Sammelfiguren ankündigen zu können, die von den Cover-Artworks und Texten der Band inspiriert sind: The Keeper Of The Seven Keys, The Witch und Jack O. Lantern. ‘Seekers Of The Seven Keys’ behandelt die Suche nach sieben verschwundenen mystischen Schlüsseln, die der Hüter (The Keeper) zurückerlangen möchte. Er ist allerdings nicht der Einzige, der…