Die METAL HAMMER Oktoberausgabe 2019: As I Lay Dying, Opeth, Helloween u.v.a.

Wir haben uns die Entscheidung, As I Lay Dying und ihrem umstrittenen Oberhaupt Tim Lambesis unsere Titelstory zu widmen, nicht leicht gemacht. Unterm Strich konnten wir euch die Hammergeschichte, welche die Band in den letzten Jahren erlebt hat, aber nicht vorenthalten: Deutschlandweit exklusiv und erstmalig in einem journalistischen Interview erklärt Tim Lambesis Thorsten Zahn und Autor Matthias Weckmann seinen tiefen Fall und berichtet von der darauf folgenden Katharsis, die im neuen Album gipfelt. Ein erkenntnis- wie tränenreiches Gespräch.

Mikael Åkerfeldt äußert sich im Interview mit Frank Thießies über die Hintergründe von IN CAUDA VENENUM.

Matthias Mineur reiste nach Hamburg, um mit Kiske und Großkopf die Livereunion der Kürbisse zu diskutieren.

Im exklusiven Plattenplausch erforscht Frank Thießies die Sammelleidenschaft(en) von Lexxi Foxx und Stix Zadinia.

Gunnar Sauermann geht mit Øystein G. Brun dem neuen Opus unserer Soundcheck-Sieger auf den Grund.

Live

Summer Breeze Open Air, Party.San Open Air, Böhse Onkelz, Duff McKagan

Studio

Phil Campbell

Sonderbeilage

Maximum Metal CD Vol. 250 mit Opeth, Epica, As I Lay Dying, Dawn Of Disease, Kadavar, Fateful Finality, Mister Misery, Surface

