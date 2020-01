Die Metal-Video-Clips der Woche vom 10.01. mit Heaven Shall Burn, My Dying Bride u.a.

Nicht nur neue Alben gibt’s ab heute zu kaufen. Im Lauf der zweiten Woche des Jahres wurden auch einige (spannende) neue Songs inklusive Video-Clips veröffentlicht. Wir haben uns umgesehen und einige für euch rausgepickt.

Kvelertak

Mit ‘Crack Of Doom’ legen die norwegischen Metaller Kvelertak den zweiten Vorab-Track aus ihrem kommenden Album SPLID vor, das am 14. Februar 2020 via Rise Records erscheint. Der Song, auf dem Mastodon-Frontmann Troy Sanders als Gastvokalist zu hören ist, zählt zu den ersten Stücken, die die Band komplett auf Englisch performt. Zum Track veröffentlichten Kvelertak auch ein Musikvideo. Dafür arbeiteten sie erneut mit dem preisgekrönten norwegischen Fotograf und Regisseur Stian Andersen zusammen. Seht den Clip zu ‘Crack Of Doom’ hier beziehungsweise Audio only in besserer Qualität hier:

Bereits am 03.01. haben die deutschen Power-Metaller den Track ‘Dracula’ des heute erschienenen Albums METAL DIVISION veröffentlicht.

Midnight

Am 24. Januar erscheint das neue Midnight-Album REBIRTH BY BLASPHEMY bei Metal Blade Records. Die aktuellste Single ‘Fucking Speed And Darkness’ könnt ihr euch hier geben.

Queensrÿche erfreuen ihre Fans mit einem neuen Lyricvideo zum Song ‘Inner Unrest’. Dieser stammt aus dem aktuellen Album THE VERDICT, das im März 2019 erschienen ist.

Victor Smolski’s Almanac werden das dritte Studioalbum RUSH OF DEATH am 06.03.2020 via Nuclear Blast veröffentlichen. Die Band enthüllte das Lyric-Video zur ersten digitalen Single ‘Predator’.

Nachdem die britische Doom Death-Legende My Dying Bride vergangene Woche mit einem Paukenschlag zurück ins Licht der Öffentlichkeit trat und ihr neues Album ankündigte, lässt sie nun atemberaubende Bilder folgen. Mit dem Musikvideo ihrer ersten Single ‘Your Broken Shore’ aus dem kommenden Album THE GHOST OF ORION, welches am 6. März erscheint.

Am 22. November veröffentlichten die zweifachen Grammy-Preisträger Evanescence mit ‘The Chain (from Gears 5)’ den ersten Rock-Song seit mehr als acht Jahren. Die Cover-Version des Fleetwood Mac-Klassikers (aus dem legendären RUMOURS-Doppeldiamant-Album aus dem Jahr 1977) war ursprünglich für den Launch-Trailer Xbox-Game ‘Gears 5’ der ‘Gears Of War’-Serie entstanden. Am 9.1. feierte das Video zum Song Premiere, das unter der Regie ihres bewährten Visual-Partners P.R. Brown (My Chemical Romance, John Mayer, Green Day) entstanden war.

Sylosis

Die britischen Melodic-Death-Thrasher Sylosis stehen kurz davor, ihr fünftes Studioalbum CYCLE OF SUFFERING am 07. Februar via Nuclear Blast von der Leine zu lassen. Um die Wartezeit bis dahin noch etwas zu verkürzen, hat die Band die zweite Single daraus veröffentlicht. Seht und hört euch ‘Calcified’ hier an:

Die schweizerische Rock-Legende Gotthard kündigte ganz frisch ihr passend betiteltes 13. Studioalbum #13 an, das am 13. März 2020 über Nuclear Blast erscheinen wird. Zur Feier der Ankündigung enthüllt die Band das Musikvideo zur ersten Single des Albums, namens ‘Missteria’. Seht euch das Video hier an:

Beneath The Massacre

Die kanadischen Tech-Deather Beneath The Massacre sind zurück! Die nächste und zweite Single ‘Rise Of The Fearmonger’ aus dem anstehenden Album FEARMONGER (Century Media, 28.2.) ist am 10.1. erschienen.

Die deutschen Punk-Urgesteine Slime feiern ihr 40. Band-Jubiläum und haben ihr neues Album WEM GEHÖRT DIE ANGST mit im Gepäck! Dieses wird am 13. März 2020 via Arising Empire erscheinen. Slime bleiben ihrer Linie treu und thematisieren wichtige gesellschaftliche Probleme wie Wut, Aktivismus und den andauernden Kampf gegen Faschismus. Am 01.10. veröffentlichte die Band den Titel-Track und erste Single des neuen Albums!

Heiß erwartet ist das neue Heaven Shall Burn-Album OF TRUTH AND SACRIFICE, das für den 20. März angekündigt ist. Frisch veröffentlicht wurde nun eine Art „Doppel-Videoclip“ mit den Songs ‘Protector’ und ‘Weakness Leaving My Heart’.

Endlich gönnen sich auch die finnischen Folk Metal-Superstars Korpiklaani mal eine Pause, bevor sie ihre diesjährige Livesaison Ende Februar mit zwei Shows in Japan eröffnen werden. Doch Korpiklaani wären nicht Korpiklaani, wenn sie das neue Jahr nicht zumindest musikalisch angemessen beginnen würden! Deshalb veröffentlicht die Band eine weitere Version ihres Hits ‘Beer Beer’. Schaut euch das neue Lyric-Video zu ‘Beer Kill Kill’ (feat. Steve „Zetro“ Souza von Exodus) hier an:

Die österreichisch-deutschen Post Death-Metaller Oceans starteten das Jahr 2020 heute direkt mit ihrem Debütalbum THE SUN AND THE COLD. Zur Feier des Tages hat das Quartett ein neues Musikvideo zum darauf enthaltenen Track ‘Hope’ online gestellt, das es hier zu sehen gibt: