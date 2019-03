Es ist ein verdammt großer Rucksack, den Queensrÿche mit sich herumschleppen. Die Überalben vergangener Jahrzehnte können sie unmöglich toppen, jüngere Fehlschläge wie OPERATION: MINDCRIME II oder AMERICAN SOLDIER sind in der Erinnerung der Fans noch präsent, dazu kam der über Ewigkeiten schwelende Streit mit ex-Sänger Geoff Tate. Dabei haben Gitarrist Michael Wilton und seine Mannen mit den letzten beiden Alben langsam wieder in die Spur gefunden. Die Songs sind von nervigen Experimenten und Überlängen befreit, ohne dabei zur Standardware zu verkommen.

Frontmann Todd La Torre gibt mittlerweile einen mehr als würdigen Nachfolger für Tate ab und erinnert in manchen Momenten sogar an den exzentrischen Glatzkopf. THE VERDICT präsentiert zehn kompakte, eingängige Metal-Songs, die mit Abstrichen so auch auf EMPIRE hätten stehen können. Der Opener ‘Blood Of The Levant’, ‘Light-years’ (was für ein verdammter Ohrwurm) oder ‘Propaganda Fashion’ (Anspieltipp) entwickeln mit jedem Durchlauf höheres Suchtpotenzial und machen THE VERDICT zum besten Album mit La Torre am Mikro und zur stärksten Veröffentlichung der Band seit mindestens zwanzig Jahren.