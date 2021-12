Die Metal-Videos der Woche vom 03.12. mit Cult Of Luna, At The Gates, Hammerfall u.a.

Am 25. Februar 2022 soll das zwölfte Studioalbum HAMMER OF DAWN der schwedischen Heavy Metaller Hammerfall erscheinen.

Als eine der wichtigsten Bands im schwedischen Heavy Metal haben Hammerfall im Lauf ihrer Karriere insgesamt bereits drei Mal Goldstatus erreicht. Inzwischen ist es Zeit für den nächsten Hammerschwung. HAMMER OF DAWN knüpft nahtlos an den 2019 erschienenen Vorgänger DOMINION an, der vom Publikum hochgelobt wurde. Intern ist man bereits mächtig stolz auf das neueste Werk, das am 25. Februar 2022 offiziell über Napalm Records erscheinen soll. Schon gestern, am 01. Dezember 2021, veröffentlichte die Band den Titelsong ‘Hammer Of Dawn’ inklusive Musikvideo. Hammerfall in Bestform Hammerfall-Frontmann Joacim Cans erzählt: „Es ist schwer, in Worte zu fassen, wie extrem glücklich…