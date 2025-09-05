Die Metal-Videos der Woche vom 05.09.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Glasya ‘Fear’ (feat. Fernando Ribeiro)
Impureza ‘Covadonga’
Jet Jaguar ‘Fool’s Paradise’
Linx ‘One Step’
Mortemia ‘Dream On’
Nails To Obscurity ‘Glass Bleeding’
Skull & Crossbones ‘Echoes Of Eternity’
Velvet Rush ‘Shake That Thing’
Warrant ‘Falling Down’
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Paradise Lost, Testament, Doro sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: 1914 ‘1916 (The Südtirol Offensive)’ 9mm Headshot ‘Don Juan’ Anciients ‘Is It Your God’ Arch Enemy ‘Illuminate The Path’ Biohazard ‘Eyes On Six’ Burning Witches ‘Soul Eater’ Carach Angren ‘Ik Kom Uit Het Graf’ Carcosa ‘Fade’ Coheed And Cambria ‘Goodbye, Sunshine (Endless Summer)’ feat. Nick Hexum Coilguns ‘Nightshifter’ Deftones ‘Infinite Source’ Der Weg einer Freiheit ‘Innern’ Die Apokalyptischen Reiter ‘Weiße Pferde’ Doro ‘Warriors Of The Sea’ Fallujah ‘The Obsidian Architect’ Feuerschwanz ‘Sam The Brave’ Galge ‘Genklang’ Grymheart ‘The Dark Rider’ The Halo Effect ‘If You Were Here’ Higher Power ‘Better’ Induction ‘Dark Temptation’ Nils…