Die Metal-Videos der Woche vom 08.07.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

A-Z, die neue Band der Fates Warning-Ikonen Ray Alder und Mark Zonder, haben mit ‘Trial By Fire’ die zweite Single ihres kommenden Debütalbums veröffentlicht.

Die Black-Metaller Black Altar veröffentlichen am 11.07. ihre Compilation ARCANA OF THE HIGHER PRINCIPLES. Den Titel-Track haben sie diese Woche frisch veröffentlicht.

Bring Me The Horizon veröffentlichten den neuen Song ‘sTraNgeRs’. Sänger Oli Sykes über das Lied: „Der Song entstand während einer Writing Session in L.A., und sobald der Text ‚we’re just a room full of strangers‘ (wir sind nur ein Raum voller Fremder) kam, bekam er eine tiefere, doppelte Bedeutung – wie es sich anfühlen würde, ihn live zu performen, denn genau das ist es… alles Fremde, die sich auf dieser verrückten Ebene verbinden… und es war wie eine Reha. Nach dem Lockdown und der Pandemie erholt sich jeder von irgendetwas, und ich bin mir bewusst, dass so viele Menschen täglich mit unterschiedlichen Traumata zu kämpfen haben, und ich wollte nur betonen, dass sie damit nicht allein sind… und dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig hilft.“

Um 18 Uhr gibt’s das offizielle Video zu ‘FCKBOI’ von Electric Callboy feat. Conquer Divide zu sehen. Mit ‘FCKBOI’ präsentiert uns die Band aus dem Ruhrpott ihrer vierte Single aus dem kommenden Album TEKKNO. Statt dem gewohnten Sound wird hier ein Lied präsentiert, welches in die Kerbe des frühen Pop-Punk der 2000er schlägt – ein Sound mit dem zuletzt Acts wie Machine Gun Kelly und Co. Erfolge feierten – und durch die US Band Conquer Divide perfekt ergänzt wird.



Seit ihrem 2018 erschienenen Erfolgsalbum REVERENCE hat die australische Metalcore-Formation Parkway Drive tatkräftig an ihrem nächsten Opus, DARKER STILL, geschraubt. Nun kündigte die Band an, dass Fans nicht mehr lange darauf warten müssen: Am 09. September 2022 ist es so weit. Zeitgleich zur Ankündigung veröffentlichte die Band den zweiten Vorboten ‘The Greatest Fear’ inklusive Musikvideo. Der Clip zeigt das Quintett in atemberaubender Kulisse, die in dystopische Welten entführt.

Zusammen mit der heutigen physischen Veröffentlichung haben Powerwolf das Video zu einem ihrer bekanntesten und erfolgreichsten Songs ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’ aus THE MONUMENTAL MASS veröffentlicht.

Am 12. August trifft das Debütalbum MALEDICTUS von Seventh Storm die Küste und liefert einen melodischen Mix aus Melancholie, Gothic Metal und Hard Rock. Mit ihrer zweiten Single ‘Haunted Sea’ gibt die Band nun einen zweiten Einblick in ihren kommenden Longplayer und führt die Reise in das weite Unbekannte somit fort.

Source Of Rage veröffentlichen das Video zu ‘The Eyes Of The Restless’, der neuen Single vom kommenden Studioalbum WITNESS THE MESS, welches am 22.07. bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

Um 17 Uhr feiert die neue Stratovarius-Single ‘World On Fire’ ihre Videopremiere. Am 23.09. soll das nächste Album SURVIVE erscheinen.

Die spanischen Death-Metaller Unbounded Terror brachten den Videoclip des Songs ‘Organic Waste’ als zweite Vorab-Single ihres bald erscheinenden dritten Albums ECHOES OF DESPAIR (06.09., Xtreem Music) heraus.

