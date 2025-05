Die Metal-Videos der Woche vom 09.05.

Anfang April haben Sodom offiziell ihr neues Studioalbum angekündigt und nun, nach ‘Trigger Discipline’, die zweite Single ausgekoppelt.

Am 27. Juni 2025 soll es soweit sein: Sodom veröffentlichen ihr 17. Studioalbum THE ARSONIST. Mit der Ankündigung gab es zugleich einen ersten Vorgeschmack, in Form von ‘Trigger Discipline’. Ganz frisch ist nun eine weitere Single erschienen. Mit ‘Withchhunter’ gedenken die Thrash-Veteranen ihrem einstigen Schlagzeuger Christian „Chris Witchhunter“ Dudek, der am Morgen des 8. September 2008 an an multiplem Organversagen verstarb. Zur Musik gibt es natürlich auch ein Video, für das Ex-Gitarrist Andy Brings verantwortlich war. Es zeigt Bilder und Videomaterial aus den Anfangsjahren von Sodom – also von 1982 bis 1992, als Dudek noch an den Trommeln saß und…