Die Metal-Videos der Woche vom 11.11.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

LEE AARON veröffentlicht das offizielle Video zu ‘Trouble Maker’. Der Song ist die zweite Single aus dem kommenden Studioalbum ELEVATE, welches am 25.11. bei Metalville Records (RTD) erscheinen wird.

Die griechischen Progressive Black-Metaller Aenaon präsantieren mit ‘Trauma Cultura’ den nächsten Clip aus ihrem aktuellen Album MNEMOSYNE.

Passend zur Anreise per Flugzeug zu ihrer Wintertournee im Dezember in Großbritannien veröffentlichen The Dead Daisies heute ihre neue Single ‘Born To Fly’.

Der 20. Januar soll der Tag sein, an dem INTO SORROW EVERMORE von Imperium Dekadenz veröffentlicht wird. Ein Vorbote dafür ist ‘Memories … A Raging River’.

Kürzlich haben In Flames ihr 14. Studioalbum FOREGONE angekündigt und die Single ‘Foregone Pt. 1’ veröffentlicht. ‘Foregone Pt. 2’ folgte diese Woche.

Nanowar Of Steel präsentieren ihre neue Single ‘Armpits Of Immortals’ featuring Ross The Boss (Ex-Manowar).

Frisch dem am 04.11. veröffentlichten Werk SEEING THE ELEPHANT entsprungen, kommt ‘My Heroine’ von The Offering daher.

Bei Rising Insane stimmt die Chemie: Ein Ohrwurm-Chorus trifft auf markante Riffs und typische Metalcore-Brachial-Parts. Dafür haben sich die Musiker aus dem Großraum Bremen auch ein neues Zuhause gesucht, nämlich die neu gegründeten Easthaven Records. ‘Chemicals’ ist die offiziell erste Single, die das noch frische Label an den Start bringt.

Letzte Woche kündigten Silver Bullet für Januar 2023 ihr drittes Studioalbum an. SHADOWFALL wird am 20. Januar 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht. Heute präsentierte die Band die erste Single ‘The Ones To Fall’.

Nächstes Jahr feiern Skindred ihr 25. Band-Jubiläum mit der Veröffentlichung ihres Albums SMILE, das achte insgesamt. Die erste Single ‘Gimme That Boom’ ist eine knallharte Reggae-Metal-Hymne, die keine Gefangenen macht und sich inhaltlich mit dem in Zeiten sofortiger Bedürfnisbefriedigung egoistischen Anspruch beschäftigt, basierend auf einer frustrierenden Begegnung, die Leadsänger Benji Webbe mit einem allzu vertrauten Fan hatte.

Die Hard-/Metalcore-Recken Teeth präsentieren mit ‘EyesHornsMouth’ einen Batzen brachialer Breakdowns.

Zur Feier der Veröffentlichung seines Albums LIGHTWORK hat Devin Townsend diese Woche den Clip zu ‘Heartbreaker’ präsentiert.

Am 13.01.2023 soll das nächste Turmion Kätilöt-Album namens OMEN X erscheinen. Ganz aktuell: Die zweite Single ‘Sormenjälki’.

Die neue All-Star-Band Universum25 um In Extremo-Sänger Michael Rhein debütiert mit dem Ton Steine Scherben-Cover ‘Der Traum ist aus’.

Heute erschien das Warkings-Album MORGANA, und gleichzeitig die Single ‘Hellfire’ featuring Morgana le Fay.

