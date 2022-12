Die Metal-Videos der Woche vom 16.12.

Avatar, Devin Townsend, League Of Distortion und einige mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Avatar wollen mit ihrem neuen Album DANCE DEVIL DANCE, das am 17. Februar erscheint, den Heavy Metal retten. Die Band teilte ihr NSFW-Video zum Titel-Song. Die französischen Sleaze-Rocker Blackrain veröffentlichen mit ‘Demon’ eine neue Single mit Video. Der Song ist auch auf dem kommenden Studioalbum UNTAMED enthalten, welches am 25. November 2022 erscheint. Das Video zu ‘Absolute Zero’ von Entheos ist die erste Veröffentlichung beim neuen Label Metal Blade Records. In dem Song ist auch Evan Brewer am Bass zu hören, der auf allen…