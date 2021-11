Die Metal-Videos der Woche vom 19.11. mit Lord Of The Lost, Ignite, Annihilator u.a.

Lord Of The Lost, Eisheilige Nacht, Bochum, Ruhrcongress

auch interessant

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Lord Of The Lost präsentieren ein Weihnachtskrimi-Musikvideo zu ‘My Constellation’ (aus dem Album JUDAS) in Zusammenarbeit mit Dr. Mark Benecke, Scarlet Dorn, Unzucht, Swiss und weiteren prominenten Gästen.

Shun veröffentlichen ‘Dreaming In Color’– Dream und Indie Pop mit Post Punk-Einfluss!

Annihilator hauen das offizielle Musikvideo zu dem Alexi Laiho-Feature ‘Downright Dominate’ raus. Der Song wird auf der Neuauflage von METAL (METAL II, VÖ: 18. Februar 2022) zu hören sein.

Fixations erste Single ‘Stay Awake’ samt Musikvdeo zum 2022 erscheinenden Debütalbum:

Celeste liefern einen ersten Vorgeschmack (‘Des Torrents De Coups’) für das neue Album ASSASINE(S), das am 28. Januar 2022 erscheinen wird.

Ignite kehren mit ‘The River’ zurück – die erste Single ihres bandbetitelten Albums, das am 25. März 2022 auf den Markt kommt.

Tom Morello von Rage Against The Machine droppt drei neue Songs. Darunter das Musikvideo zu ‘Raising Hell’ in Zusammenarbeit mit Ben Harper.

Die Foo Fighters veröffentlichen das Video zu ‘Love Dies Young’, dem Abschluss-Track ihrer diesjährig erschienenen Platte MEDICINE AT MIDNIGHT.

Silverstein präsentieren ihre neue Single ‘It’s Over’.

Nergals Me And That Man veröffentlichen ein weiteres Musikvideo aus dem Album NEW MAN, NEW SONGS, SAME SHIT, VOL. 2. Hier ist der Clip zu ‘Under The Spell’ mit Mary Goore.