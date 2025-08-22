Die Metal-Videos der Woche vom 22.08.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

1914 ‘1916 (The Südtirol Offensive)’

9mm Headshot ‘Don Juan’

Anciients ‘Is It Your God’

Arch Enemy ‘Illuminate The Path’

Biohazard ‘Eyes On Six’

Burning Witches ‘Soul Eater’

Carach Angren ‘Ik Kom Uit Het Graf’

Carcosa ‘Fade’

Coheed And Cambria ‘Goodbye, Sunshine (Endless Summer)’ feat. Nick Hexum

Coilguns ‘Nightshifter’

Deftones ‘Infinite Source’

Der Weg einer Freiheit ‘Innern’

Die Apokalyptischen Reiter ‘Weiße Pferde’

Doro ‘Warriors Of The Sea’

Fallujah ‘The Obsidian Architect’

Feuerschwanz ‘Sam The Brave’

Galge ‘Genklang’

Grymheart ‘The Dark Rider’

The Halo Effect ‘If You Were Here’

Higher Power ‘Better’

Induction ‘Dark Temptation’

Nils Patrik Johansson ‘Stay Behind’

Moonspell ‘Vampiria’ (feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa)

Paradise Lost ‘Tyrants Serenade’

Testament ‘Infanticide A.I.’

Uragh ‘Crimson Dove’

