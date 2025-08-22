Toggle menu

Die Metal-Videos der Woche vom 22.08.

Paradise-Lost-MHP-Arena-Ludwigsburg-14-06-2025-08
Paradise Lost, 14. Juni 2025, Ludwigsburg, MHP Arena
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Paradise Lost, Testament, Doro sowie einigen weiteren.
Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

1914 ‘1916 (The Südtirol Offensive)’

9mm Headshot ‘Don Juan’

Anciients ‘Is It Your God’

Arch Enemy ‘Illuminate The Path’

Biohazard ‘Eyes On Six’

Burning Witches ‘Soul Eater’

Carach Angren ‘Ik Kom Uit Het Graf’

Carcosa ‘Fade’

Coheed And Cambria ‘Goodbye, Sunshine (Endless Summer)’ feat. Nick Hexum

Coilguns ‘Nightshifter’

Deftones ‘Infinite Source’

Der Weg einer Freiheit ‘Innern’

Die Apokalyptischen Reiter ‘Weiße Pferde’

Doro ‘Warriors Of The Sea’

Fallujah ‘The Obsidian Architect’

Feuerschwanz ‘Sam The Brave’

Galge ‘Genklang’

Grymheart ‘The Dark Rider’

The Halo Effect ‘If You Were Here’

Higher Power ‘Better’

Induction ‘Dark Temptation’

Nils Patrik Johansson ‘Stay Behind’

Moonspell ‘Vampiria’ (feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa)

Paradise Lost ‘Tyrants Serenade’

Testament ‘Infanticide A.I.’

Uragh ‘Crimson Dove’

