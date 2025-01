Die Metal-Videos der Woche vom 24.01.

Bei Tim Lambesis läuft es derzeit gar nicht gut. Erst laufen ihm alle Band-Kollegen weg, nun scheint auch seine dritte Ehe am Ende zu sein. Verstörende Videos machen die Runde.

Vor wenigen Wochen gaben sämtliche Mitglieder, sowie der Tourmanager von As I Lay Dying nacheinander ihren Ausstieg bekannt. Am Ende stand Frontmann Tim Lambesis allein da. Schnell kamen zudem Gerüchte über häusliche Gewalt im Hause Lambesis auf, woraufhin Tims Ehefrau promt reagierte. Damals schrieb sie: „Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass man falsche Behauptungen gemacht hat, die nahelegen, dass mein Mann mich verletzt hat. Daher will ich unmissverständlich klarstellen, dass diese Vorwürfe komplett falsch sind.“ Nun sind jedoch Videos aufgetaucht, die die Situation etwas anders darzustellen scheinen. In beiden ist klar zu erkennen, dass die Auseinandersetzungen durchaus körperlich werden. Tim…