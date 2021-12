Die Metal-Videos der Woche vom 24.12. mit Feuerschwanz, Emigrate, u.a.

Foto: Nikolaj Georgiew. All rights reserved.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Wer unseren Artikel hierzu übersehen hat, bekommt jetzt nochmal „Sleigher“s Weihnachtsgruß aufgetischt: ‘Seasons Greetings In The Abyss’.

Emigrate treffen in animierter Variante auf Till Lindemann, wie das Musikvideo zu ‘Always On My Mind’ zeigt.

Auch Crystal Ball liefern mal wieder Videomaterial. Hier der Clip zum Achtziger Rock-Schmaus ‘You Lit My Fire’:

Außerdem präsentieren Feuerschwanz die nächste Single ihrer kommenden Platte MEMENTO MORI (VÖ: 30. Dezember 2021): Seht hier das Video zu ‘Krampus’.

Am 22. Januar 2022 erscheint SIEBEN der Schwarzen Engel. Als kleinen Vorgeschmack gibt’s schonmal ein Lyric-Video zu ‘Ewig Leben’.

Cannibal Corpse-Frontmann George „Corpsegrinder“ Fisher bringt sein Solodebüt mit ‘Acid Vat’. Das zugehörige Album CORPSEGRINDER folgt im Februar 2022.

Aus Powerwolfs Streaming-Event „A Monumental Mass“ entnommen, hier das Video zu ‘Fire & Forgive’. Wer Bedarf hat: Bis zum 02. Januar 2022 könnt ihr die Online-Veranstaltung noch (käuflich) nachträglich anschauen. Alle Infos zum Event findet ihr hier.

Hört/seht hier Versengolds wehmütige Kneipen-Hymne ‘Die letzte Runde’ zum Jahresabschluss.

Noch einmal ordentlich ausrasten mit Gutrectomy. Hier das Video zu ‘Scorched Earth’ aus dem Album MANIFESTATION OF HUMAN SUFFERING (VÖ: 25. Februar 2022).

Dormanth scheppern mit einem Lyric-Video zu ‘So Dies’ aus ihrem 1994 erschienenen Demo SADNESS um die Ecke.

Abschließend wird’s nochmal gemütlich mit Steve Vai: Seht hier das Video zu ‘Little Pretty’.