Die Metal-Videos der Woche vom 25.02. mit Deserted Fear, Meshuggah, u.a.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Nicht mehr lang, dann hat das Warten auf das nächste Album von Deserted Fear ein Ende. DOOMSDAY nennt sich das gute Stück, das am 04. März 2022 auf den Markt kommt. Um vorab aber noch ein wenig auf die Folter zu spannen, schickt die Band mit ‘Follow The Light That Blinds’ einen weiteren Vorboten in die Sphären des Melodic Death Metal. Wir haben mit Deserted Fear über die neue Platte gesprochen – alles dazu gibt’s in der aktuellen Folge des METAL HAMMER-Podcasts.

Auf die vor drei Wochen erschienene Audio folgt nun das offizielle Halestorm-Musikvideo zur Rock-Hymne ‘The Steeple’. Das neue Album BACK FROM THE DEAD erscheint am 06. Mai 2022.

Auch Meshuggah machen mit ‘The Abysmal Eye’ weiterhin neugierig auf die nächste Platte, IMMUTABLE, die am 1. April 2022 erscheinen soll.

Mit ‘They Fear Us’ präsentieren Ithaca den Titel-Song ihrer kommenden zweiten Platte. Diesbezüglich müssen wir uns allerdings noch ein wenig gedulden (VÖ: 29.07.).

‘The Liars Club’ nennt sich die aktuelle Single von Coheed And Cambria. Seht hier das animierte Video zur Song:

Hammerfall präsentieren den Opener ihrer nächsten Platte, mit dem sie die Unterstützung und Zuneigung ihrer Fans ihre Wertschätzung aussprechen. Seht hier das Video zu ‘Brotherhood’.

Aus ihrem nächsten Album SHADOWLAND stellen auch Wolf den Titel-Track vor.

The Spirit kehren am 01. April 2022 mit ihrem dritten Studio-Album zurück. Mit ‘Celestial Fire’ ist uns schon jetzt ein kleiner Einblick möglich. Seht und hört her:

Am 20. März 2022 erscheint die nächste Everygrey-Scheibe. Mit ‘Save Us’ kommt ein kleiner Vorgeschmack.

Destruction präsentieren das Video zur kompromisslos inbrünstigen Single ‘No Faith In Humanity’ aus dem kommenden Album DIABOLICAL.

‘A Walk Of Titans (Hearts Will Break)’ ist die offiziell Neue von Bomber. Seht und hört hier:

Aus ihrer kommenden Platte SHATTERING REFLECTION präsentieren Evil Invaders den neuen Heavy-Kracher ‘Sledgehammer’.

Außerdem sind auch Feuerschwanz dieses Mal wieder dabei: Seht hier das Video zur neuen Single ‘Skaldenmet’.

Udo Dirkschneider tanzt putzend durch die Flure und trällert dabei seine Heavy Metal-Version des Queen-Dauerbrenners ‘We Will Rock You’. Nicht entgehen lassen:

Ruhiger wird’s mit Forndom. Seht hier das Video zu ‘Och Med Vinden Ack De Gunga’.

Gladenfold stellen die erste Single ihrer nächsten Platte NEMESIS vor. ‘Stone Of Storms’ hat es bereits in sich und macht Bock auf mehr.

In wenigen Stunden startet die Premiere von Blind Channels neuer Single ‘Bad Idea’. Vormerken:

‘Kiss From A Knife’ tauft sich die Neue von Slaegt.

Malevolence stellen ihre neue Single ‘On Broken Glass’ samt Musikvideo vor.