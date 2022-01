Die Metal-Videos der Woche vom 28.01. mit Dream Theater, Amorphis, u.a.

auch interessant

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Hämatom hauen den Bonus-Track ihrer DIE LIEBE IST TOT-Vinyl-Edition samt Musikvideo raus. ‘Legenden’ nennt sich das gute Stück.

Das Warten auf die kommende Amorphis-Platte hat bald ein Ende: Am 11. Februar 2022 erscheint HALO. Bis dahin gewähren die Finnen mit ‘On The Dark Waters’ einen weiteren Einblick in ihr Melancholic Progressive-Werk.

Der Vorbote des kommenden Architects-Albums FOR THOSE THAT WISH TO EXIST AT ABBEY ROAD kommt als Live-Orchester-Version. Seht hier das Video zu ‘Impermanence’.

Aus ihrem hochgelobten Album KIN stammend überzeugt die Core-Ballade ‘Anticure’ von Whitechapel auch im Video-Format.

SYNCHRO ANARCHY erscheint am 11. Februar 2022. Voivod liefern mit dem Titeltrack des Albums einen weiteren Einblick.

Shinedown veröffentlichen ihr nächstes Album PLANET ZERO am 22. April 2022 und werfen mit der gleichnamigen neuen Single einen scharfen Blick auf unsere Zeit. Vorab gibt’s leider nur ein Lyric-Video.

Außerdem präsentieren Dream Theater das Musikvideo zu ‘Transcending Time’ aus ihrem aktuellen Album A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD.

Mit ‘Up With The Phoenix’ feuern die griechischen Metaller Chronomancy einen weiteren Schuss in die epischen Heavy-Sphären ab.

Neues aus dem Hause Napalm: Livløs präsentieren das Musikvideo zu ‘Serpentine Supremacy’ aus ihrem aktuellen Album AND THEN THERE WERE NONE.

Die englische Doom-Band Famyne veröffentlicht die erste Single (‘For My Sins’) der kommenden Platte THE GROUND BELOW (VÖ: 13. Mai 2022).

Auch Desaster sind wieder mit einer weiteren Single-Auskopplung von CHURCHES WITHOUT SAINTS am Start. Diesmal gibt’s das Video zum Opening-Track ‘Learn To Love The Void’.

Es wird bizarr mit Ministrys Video-Zusatz zur Sinlge ‘Believe Me’; humorvoll und politisch, passend zum zugehörigen Album MORAL HYGIENE.

Die schwedischen Metaller Tungsten kehren mit der Ankündigung ihres dritten Langspielers BLISS und der Veröffentlichung der ersten Album-Single ‘Come This Way’ wieder. BLISS erscheint am 17. Juni 2022.

Die Apokalyptischen Reiter veröffentlichen ihre neue Single ‘Wilde Kinder’ samt Musikvideo.

Auf die Veröffentlichung von Hammer Kings bandbetitelter Platte folgt nun das Video zu ‘King Of Kings’.

Newcomer-Empfehlung: Die finnischen Melodic Death-Metaller Anima Hereticae präsentieren ihr zweites Musikvideo überhaupt, das dem kämpferischen Charakter des zugehörigen Songs absolut gerecht wird. ‘Constellation Of Capricorn’ stammt aus der Debüt-EP OV BEHEST.

Auch Shape Of Despair kehren zurück: Diesmal mit ‘Forfeit’ aus dem Album RETURN TO THE VOID. Hier das Video:

Zu guter Letzt: Versengold veröffentlichen ihr Musikvideo zu ‘Hey Hanna’ aus dem kommenden Album WAS KOST DIE WELT.