Die Metal-Videos der Woche vom 29.07.

Erst gestern holte uns ein neues Produkt des polnischen Exportschlagers Behemoth ein. Mit der neuen Single ‘The Deathless Sun’ halten die Death-Black Metaller das von Adam „Nergal“ Darski abgegebene Versprechen ein: “Hating Christ in different ways since 1991, and we still manage to reinvent the wheel!“ ‘The Deathless Sun’ ist die bereits dritte Auskopplung aus dem kommenden Album OPVS CONTRA NATVRAM.

Wie es klingt, wenn die Power Metal-Veteranen von Blind Guardian wutentbrannt ihre Instrumente in Beschlag nehmen, lässt sich im Video zu „Violent Shadows“ beäugen. Die große Zugabe erfolgt erst am 02. September 2022 mit dem Langspieler THE GOD MACHINE.

Die Wartezeit zum Albumrelease hat die Post-Hardcore-Bande von Dance Gavin Dance hingegen schon erfolgreich überbrückt. Mit ‘Feels Bad Man’ geben sie ihren heute erscheinenden Langspieler JACKPOT JUICER für uns frei. Auf den Aufnahmen erweist uns der im April verstorbene Bassist Tim Feerick das letzte Mal die Ehre, doch ebenso der aufgrund von Missbrauchsvorwürfen vorläufig suspendierte Frontmann Tilian Pearson ist dort zu hören.

Aus der Core-Welt melden sich außerdem The Devil Wears Prada mit einer Song-Neuheit zurück. Verhältnismäßig sanftere Klänge zu einem düsteren Video erleben wir in ‘Time’.

Ein kleines Meisterwerk haben die portugiesischen Black Metaller von Gaerea auf die Beine gestellt. Mit Bild und Ton sorgen sie in ‘Mantle’ für eine emotionsgeladene Spannung, die bis zu den letzten Sekunden aufrechterhalten wird.

Die schwedischen Hohepriester von Ghost liefern ihr Video zu ‘Spillways’ nach. Das aktuelle Album IMPERA kam im März dieses Jahres auf den Markt.

Mit von der Video-Partie sind ebenfalls die Herrschaften von The Hirsch Effekt die uns ihre progressiven Fingerfertigkeiten in ‘Palingenesis’ unter Beweis stellen. Angekündigt ist ihre EP SOLITAER zum 26. August 2022.

Ein bisschen Death Metal zum Wochenende hat noch keinem geschadet. Ganz frische Töne erklingen bei den Berlinern von Human Abyss, die anlässlich ihrer heutigen Debütveröffentlichung von THE ANATOMY OF ANXIETY ihr zweites Musikvideo zur Single ‘Locked Gates’ auf uns loslassen.

„Volle Fahrt voraus“ heißt es wohl bei den Hard Rockern von Kissin’ Dynamite, wenn sie in ihrem Nachzügler-Video zu ‘Only The Dead’ von ihrem aktuellen Silberling NOT THE END OF THE ROAD in See stechen.

Lamb Of God präsentieren uns ihr visuelles Spektakel zum Titeltrack ihres im Oktober anstehenden Albums OMENS. Schauplatz des Geschehens ist eine Zirkusmanege mit Darstellern, als wären sie aus einem Rob Zombie-Streifen entsprungen.

Lautstarken US-Deathcore mit einem Einschlag von Symphonic kriegen wir von Lorna Shore geboten. Die Auskopplung ‘Cursed To Die‘ ist erst das dritte Stück vom großen Albumkuchen. Geliefert wird uns das backfrische Werk final zum 14. Oktober 2022.

Wer „Chapter I“ sagt, muss auch „Chapter II“ sagen – oder singen. Jenem Credo folgen glücklicherweise die Kult-Thrasher von Megadeth. In freudiger Erwartung auf ihr 16. Studiowerk THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! tischen sie uns ihre darauf enthaltene, bislang zweite Single ‘Night Stalkers:Chapter II’ mit einem überraschenden Feature auf. Wenn Kult auf Kult trifft, dann ist Dave Mustaines gesanglicher Komplize niemand geringeres als Body Count-„Hard Hopper“ ICE-T.

Auf eine portugiesische Dark Metal-Reise schicken uns die Exzentriker von Moonspell. Als Vorgeschmack auf ihr Bluray/DVD-Album FROM DOWN BELOW – LIVE 80 METERS DEEP schicken sie uns ihren Mitschnitt zur 80 Meter unter der Erde aufgenommenen Live-Performance von ‘Entitlement’ voraus. Die darauf enthaltenen Tracks sind allesamt Live-Aufnahmen ihres 2021 veröffentlichten Tonträgers HERMITAGE.

Dass der Apfel nicht ganz so weit vom Stamm fällt, hören wir in der Debütsingle ‘As The Sun Sets’ des Musikerduos Taipei Houston heraus. Die beiden Söhne Myles und Layne des Metallica-Drummers Lars Ulrich haben während der Pandemie ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und treten in einem Modern Rock-Outfit mit einem ersten Schritt in die Fußstapfen ihres alten Herren.