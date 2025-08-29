Toggle menu

Die Metal-Videos der Woche vom 29.08.

Michael Schenker
Foto: PR, Tallee Savage. All rights reserved.
von
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Helloween, Michael Schenker Group, Knorkator sowie einigen weiteren.
Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Aephanemer ‘La Règle Du Jeu’

Avatar ‘Tonight We Must Be Warriors’

Deez Nuts ‘Miss Me With That’

Downswing, Colorblind ‘For What It’s Worth’ (feat. Travis Moseley)

Fallujah ‘The Obsidian Architect’

Helloween ‘A Little Is A Little Too Much’

Igorrr ‘Headbutt’

Kadavar ‘Lies’

Knorkator ‘DMT’

MélancoliaLithia’ (feat. Hunter Young)

Michael Schenker Group ‘Don’t Sell Your Soul’

Mystic Circle ‘The Scarlet Queen Of Harlots’ (feat. Sarah Jezebel Deva)

Pupil Slicer ‘Fleshwork’

Schattenmann ‘Kein Kommando’

Signs Of The Swarm ‘Natural Selection’

Stellar Circuits ‘I See Your Spirit’

Stillbirth ‘Sacrificial Slaughter’

Swartzheim ‘Spitting Nails’

The Vintage Caravan ‘Crossroads’

Die Metal-Alben der Woche vom 29.08. mit Helloween, Vicious Rumors, Månegarm u.a.
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 29.08. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Wucan, In Mourning und Mélancolia.
Vicious Rumors Die Kalifornier übertreffen sich phasenweise nicht unbedingt selbst (‘Abusement Park’, ‘Boring Day In Hell’), unterschreiten aber niemals ein gewisses Niveau. (Hier weiterlesen) Månegarm Die Tatsache, dass sie sich stilistisch bewusst zwischen Stühle setzen und Fan-Lager von Folk bis Black Metal ansprechen wollen, schmälert ihre Leistung keineswegs. (Hier weiterlesen) Helloween: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu GIANTS & MONSTERS, dem Album des Monats 09/2025 GIANTS & MONSTERS mag nicht ganz das musikalische Feuerwerk sein wie sein Vorgänger HELLOWEEN. Ein starkes Power Metal-Album ist der Longplayer jedoch allemal. Helloween gehen dabei nie mit rasender Geschwindigkeit zu Werke, sondern mit einer gewissen majestätischen…
