The Osbournes

Laut dem amerikanischen Rolling Stone haben Ozzy und Sharon Osbourne zusammen mit ihren Kindern Jack und Kelly ihren Podcast wiederbelebt. Die zweite Staffel von ‘The Osbournes’ wird am 12. September starten.

Die Fortsetzung der ersten Staffel von 2018 wird aus 20 Folgen bestehen und in Video- und Audioformaten verfügbar sein. Themen der Diskussion werden laut Ankündigung „alles von Romantik bis zu wahren Verbrechen“ sein. Klingt also genau nach Ozzys Lebenslauf!

Die Episoden werden bei Ozzy und Sharon zu Hause aufgezeichnet und es wird auch einzelne Spezial-Episoden von Ozzy geben, in denen er mit seinem langjährigen Freund, dem Musiker Billy Morrison, über alles von Essen bis zu seiner Zeit bei Black Sabbath und Außerirdischen sprechen wird. Man muss es dann nur noch verstehen.

‘The Osbournes’, die zur am meisten gesehenen Sendung in der Geschichte von MTV wurde, begann im Jahr 2002 und endete im Jahr 2005. Die Reality-TV-Serie verfolgte das teilweise fast surreale Leben von Ozzy und seiner Familie. Es wurde aber oft auch tragisch und ernst, etwa bei Sharons Kampf gegen Krebs sowie die Aufenthalte der jüngeren Kinder Kelly und Jack Osbourne in der Rehabilitation wegen Drogen- und Alkoholmissbrauchs. Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne wurde Blutklümpchenfilter entnommen Heavy Metal Ozzy Osbourne musste kürzlich für einen kleinen Eingriff wieder ins Krankenhaus. Ansonsten gab er noch ein Update bezüglich seiner Gesundheit. Die Serie war dementsprechend ein Meilenstein, da sie die erste war, die Promis ungeschönt im echten Leben zeigte.

Show machte Ozzy kaputt

Vor vier Jahren sagte Ozzy allerdings, dass er während der Dreharbeiten „emotional auseinanderfiel“. Im Interview mit dem britischen Metal Hammer gestand er: „Alles, was ich dazu sagen kann, ist dies: Erstens, wenn dir jemand eine Menge Geld anbietet, um im Fernsehen zu sein, müsstest du ein Narr sein, es abzulehnen“, sagte der Prince Of Darkness. „Ich dachte, es würde ein Klacks sein, aber wenn man drei Jahre lang ein Kamera-Team in seinem Haus hat, fühlt man sich wie eine verdammte Laborratte.

Es kam an den Punkt, an dem ich emotional auseinanderfiel“, fuhr er fort, „weil man sich nicht entspannen kann. Es ist egal, wohin man geht, man hat Paranoia, dass dort eine Kamera ist. Aber ich schäme mich nicht dafür. Es war ein Riesenerfolg. Würde ich es noch einmal tun? Es ist jetzt Kardashianville angesagt. Die Welt hat sich verändert, Mann.“ In der Tat Ozzy, aber es ist schön mit dem Podcast ein weiteres Lebenszeichen von dir zu bekommen!

