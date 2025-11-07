Die Videos der Woche vom 07.11. mit Omnium Gatherum, Dirkschneider u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Eradicator ‘Into Oblivion’
For My Demons ‘Shades Of Past’
I Promised The World ‘Bliss In 7 Languages’
Kaunis Kuolematon ‘Maailman Ainut Ihminen’
Nightfall ‘The Traders Of Anathema’ (Judas Iscariot)
Novembre ‘Neptunian Hearts’
Rivers Of Nihil ‘House Of Light’ (live)
Swartzheim ‘Wounds’
Textures ‘At The Edge Of Winter’ (feat. Charlotte Wessels)
METAL HAMMER Podcast Folge 115 mit Saltatio Mortis
Saltatio Mortis im Jubiläums-Interview! Dirkschneider und Andrey Smirnoff trennen sich. Gedenken an Ace Frehley und Sam Rivers. Neue Alben von Creeper, Aephanemer u.a.
Back In Black – das Metal-Update Erneut müssen wir verstorbenen Rock- und Metal-Helden gedenken. Kiss-Mitbegründer Ace Frehley erlag einer Gehirnblutung, Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers verstarb mit nur 48 Jahren. Gitarrist Andrey Smirnoff packt seine Koffer und verlässt U.D.O. beziehungsweise Dirkschneider. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Mammoth THE END Soulfly CHAMA Aephanemer UTOPIE Creeper SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers…