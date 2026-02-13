Die Videos der Woche vom 13.02. mit Pro-Pain, Amaranthe u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Amaranthe ‘Chaos Theory’

Angel Du$t ‘Pain Is A Must’

Black Lung ‘Forever Beyond Me’

Corrosion Of Conformity ‘Gimme Some More’

Dead Pioneers ‘Nazi Teeth’

Dymna Lotva ‘Dead Don’t Hurt’ (live)

Filth Is Eternal ‘Long Way’

Fjørt ‘Yin’

Frozen Soul ‘Absolute Zero’

The Gems ‘Gravity’ (feat. Tommy Johansson)

Holy Wars ‘Ceremony’

Iatt ‘Drift Away’

Iron Savior ‘Take On Me’

Kris Barras Band ‘All Falls Down’

Leap ‘Sinking Feeling’

Lost Society ‘Is This What You Wanted’

Mawiza ‘Ngulutu’

The Narrator ‘Stasis’ (feat. Avralize)

Obscura ‘Stardust’

Prong ‘Snap Your Fingers, Snap Your Neck’ (live)

Pro-Pain ‘Oceans Of Blood’

Restless Spirit ‘The Burning Need’

Space Of Variations ‘Parallel Realities’

To The Max! ‘Who’

Unverkalt ‘Introjects’

