Die Wölfe heulen pünktlich zum Blutmond von Platz 1 der Charts

Am 20. Juli erschien das aktuelle Powerwolf-Studioalbum THE SACRAMENT OF SIN. „Powerwolf wissen unbestritten, wie man zündende Live-Hymnen schreibt, und spielen diese Fähigkeit schonungslos aus“, merkt METAL HAMMER-Redakteurin Katrin Riedl in ihrer Rezension zur Platte an. (Lest >hier< die komplette Review)

Weiterlesen Powerwolf: Die Hörprobe zu THE SACRAMENT OF SIN Am 20. Juli erscheint das neue Powerwolf-Studioalbum THE SACRAMENT OF SIN. Lest hier unser Track by Track aus der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe. Der Wolfstrupp steht mit seiner Scheibe nicht nur oben auf dem Treppchen des Soundchecks und auf dem Cover der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe, sondern spielten sich jetzt auch an die Spitze der Top 100 der Offiziellen Deutschen Album-Charts. Dabei lassen sie HipHop-Künstler MC Bilal und Schlager-Band die Calimeros entspannt hinter sich.

https://www.youtube.com/watch?v=jhK2ev_O-pc Video can’t be loaded: POWERWOLF – Demons Are A Girl’s Best Friend (Official Video) | Napalm Records (https://www.youtube.com/watch?v=jhK2ev_O-pc)

Die Nachricht kommt passend zur heutigen anstehenden Modfinsternis. Dabei wird der Mond kupferrot scheinen und knapp zwei Stunden völlig in den Kernschatten der Erde eintauchen. Damit handelt es sich um die längste totale Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Dazu kann man doch prima mit dem neuen Powerwolfalbum um die Wette heulen oder auch ältere Lieder der Band hervorholen.