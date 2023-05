Dieth: Aufbruch zu neuen Ufern

Für alle drei Musiker stellt Dieth einen gelungenen Neustart dar – für David Ellefson nach Megadeth, für Michał Łysejko nach Decapitated sowie für Guilherme Miranda nach Entombed A.D. und der Tragödie um LG. Songs wie ‘Don’t Get Mad … Get Even!’, ‘Heavy Is The Crown’ oder ‘Dead Inside’ deuten an, dass die Gruppe in ihrer Musik einiges zu verarbeiten hatte. „Nachdem ich aus Schweden weggezogen war, fing ich an, manche Sachen in meinem Leben zu verdauen“, pflichtet Gitarrist/Frontmann Guilherme Miranda bei. „Irgendwer oder das Universum machte mir klar: Ziehe einen Schlussstrich, nun ist es an der Zeit, sich neu zu formieren. Bei ‘Don’t Get Mad … Get Even!’ kam ich eines Moments, als ich mal wieder dunkle Gedanken hatte, zum Fazit, dass es nichts bringt, jemand anderem die Schuld zuzuschieben, und ich lieber an mir selbst arbeite.“

Empfehlung der Redaktion David Ellefson unterschreibt mit neuer Band Dieth bei Napalm Thrash Metal Bassist David Ellefson bleibt weiter musikalisch aktiv und hat mit seiner neuen Formation Dieth bei Napalm Records unterzeichnet. Was David Ellefson sacken lassen musste, ist klar: das Ende seiner Zeit bei Megadeth und seiner ­Beziehung zu Dave Mustaine. „Was soll’s? Es gibt keinen Grund, nett zu sein oder darum herumzutanzen. Wenn man mit jemandem in der Band ist, der ständig Mist baut und Chaos stiftet – und alle anderen von ihm abhängen, wird man zu diesem Ja-Sager, der immer irgendwo ein Pflaster draufklebt und etwas wieder in Ordnung bringt. Der ein ums andere Mal beinahe Karriere-beendende Beinbrüche fortwährend weglächelt. Ehrlich, ich bin so froh, dass ich das los bin, denn es verändert die Persönlichkeit. Man verliert den Bezug zur Realität und dazu, wer man als Person ist.

Am Scheitelpunkt der Achterbahn

Mit 58 Jahren definiere und entdecke ich mich gerade neu, weil ich während der letzten 40 Jahre an der Seite eines kompletten Psycho­pathen war. Man nimmt das hin und setzt sich damit auseinander, weil es künstlerisch inspirierend ist und man Teil von etwas ist, das größer ist als die Summe der einzelnen Teile. Doch man befindet sich eben auch ununterbrochen am Scheitelpunkt der Achterbahn, die zu jedem Zeitpunkt entgleisen kann. Man steht direkt am Rand des Abgrunds oder an der Spitze. Dazwischen gibt es nichts.“

Empfehlung der Redaktion David Ellefson gründet neue Death/Thrash-Band Dieth Death Metal, Thrash Metal Der ehemalige Megadeth-Bassist David Ellefson geht etwa ein Jahr nach seinem Rausschmiss mit der neuen Death/Thrash-Formation Dieth an den Start. Nun war Ellefson eben durch seine Demission gezwungen, sich nach anderen Attraktionen umzuschauen. „Manchmal macht ein neues Fahrgeschäft auszuprobieren mehr Spaß. Für mich ist das zurzeit der wirklich fesselnde Teil des Lebens. Und deswegen fliege ich lieber nach Polen, um dort Lieder, Alben und Videos mit Dieth zu machen, anstatt wie der Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt, wieder zu dem Mist zurückzugehen, der einen immer und immer wieder krank gemacht hat. Nach einer Weile muss man loslassen – das Geld und den Ruhm –, damit man sich wahrhaft neu erfinden und wieder lebendig sein kann.“

