Dieth: Behind the scenes beim Videodreh

Empfehlung der Redaktion Dieth: Aufbruch zu neuen Ufern Death/Thrash Metal Neben Kings Of Thrash und The Lucid macht David Ellefson zurzeit vor allem mit der Gruppe Dieth von sich reden. Auch über Megadeth äußert er sich. Grabesstimmung beim Videoshooting gab es beim morgendlichen Friedhofsdreh, bei dem Ellefson, Miranda und Łysejko sowie die Crew um Regisseur Oskar Szramka in einen heftigen Schneesturm gerieten und erst einmal in einem Anhänger auf Wetterbesserung warten mussten. Die METAL HAMMER-Abordnung stößt erst zu den nachmittäglichen Dreh­arbeiten im Blues Club in Gdynia zu Dieth. Dort geht es vor allem um Einzelaufnahmen von David Ellefson, der im schicken Zwirn mit Weste immer wieder die tiefgehenden Zeilen von ‘Walk With Me Forever’ singt.

„Das ist der George Michael-Move„

Szramka, der zuvor schon mit unter anderem Behemoth und Me And That Man Musik-Clips realisiert und sich auch als Fotograf einen Namen gemacht hatte, gibt dem Metaller dabei mal diese, mal jene Anweisung – fordert mal weniger Bewegung, mal mehr Mimik- und Gesten-Action. Der US-Amerikaner macht routiniert mit, spielt mit verschiedenen Mikropositionen und Gesichtsausdrücken. „Ist das gut, wenn ich am Schluss nach unten schaue? Das ist der George Michael-Move – ich habe erst kürzlich eine Dokumentation über ihn gesehen…“

Das finale Produkt erschien am 02.06.2023: ‘Walk With Me Forever’ von Dieth

