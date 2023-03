Disturbed: David Draiman hatte mal fette Koteletten

Wenn es eine Sache gibt, für die David Draiman bekannt ist, dann ist das — neben seinem markanten „Uh-wah-ah-ah-ah!“ und dem Simon & Garfunkel-Cover — seine Glatze. Der Disturbed-Frontmann läuft oft ohne jegliche Kopf- und auch Gesichtsbehaarung rum (abgesehen von einem gelegentlichen Unterlippenbärtchen und zuletzt auch einem Vollbart). Zudem gab es eine Zeit, in der der 49-Jährige mit seinen markanten Kinn-Piercings auf sich aufmerksam machte.

Haariges Zeitdokument

Doch der Musiker hatte tatsächlich mal einen anderen Look, wie ein Video beweist, das David Draiman selbst in den Sozialen Medien zur Schau stellt. Das Bildermaterial stammt offenbar aus dem Jahr 1999 — sprich: aus einer Zeit, in der Disturbed kurz vor ihrem Durchbruch standen. Der Clip zeigt einen Live-Auftritt der Band. Dabei ist ein Draiman zu sehen, der kurz geschorene schwarze Haare auf dem Schädel und breite Koteletten auf den Wangen trägt. Darüber hinaus hat David einen Overall in einem orangenen Farbton an, der ein wenig an die frühen Outfits von Slipknot erinnert.

Gitarrist Dan Donegan hatte damals noch dunkelblonde Locken. Generell ist zu beobachten, dass die ganze Band optisch noch stark vom Post-Grunge und Alternative beeinflusst ist. Disturbed bieten in dem Video jedenfalls ihren Track ‘Want’ dar. David Draiman kommentiert den Clip wie folgt: „Ein Oldie, aber ein Leckerli… Ja, ich hatte früher Haare — und riesengroße Koteletten.“ Kurze Zeit später machte Draiman dann bekanntlich Tabula rasa und rasierte sich Kopf und Wangen, vermutlich damit seine neuen Unterlippen-Piercings besser zur Geltung kommen. Selbige trägt er mittlerweile nicht mehr — aus dem einfachen Grund, weil er sich zu alt dafür fühlt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von David Draiman (@davidmdraiman)

