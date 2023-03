Disturbed ließen fast Joel Hoekstra (Whitesnake) vorsingen

Ohne David Draiman wären Disturbed nicht Disturbed. Doch es hätte sich tatsächlich ergeben können, dass ein anderer Sänger bei der Metal-Band am Mikro steht. So suchten Brawl, wie die Band ursprünglich hieß, 1996 nach einem neuen Frontmann. Originalvokalist Erich Awalt war nach dem ersten Demo ausgestiegen. Wie Gitarrist Dan Donegan in den Sozialen Medien offenbarte, hatte die Gruppe neben Draiman auch einen gewissen Joel Hoekstra (Whitesnake, Trans-Siberian Orchestra, Night Ranger) buchstäblich auf dem Zettel.

„Ich habe mich durch Erinnerungsstücke von Disturbed gewühlt und dabei diese Notizzettel gefunden, als wir 1996 Sänger haben vorsingen lassen“, schreibt Donegan zu seinem Fund. „Wie in der Notiz steht, habe ich David am 3. und 4. August eine Nachricht [auf dem Anrufbeantworter — Anm.d.A.] hinterlassen. Wir haben später am Sonntagabend telefoniert und uns gut verstanden. Ich habe ihn eingeladen, am nächsten Tag zu unserer Probe zu kommen. Er wollte unsere Eigenkompositionen hören. Innerhalb von Minuten fing er an, eine Melodie über ein Riff eines Songs zu improvisieren, an dem wir arbeiteten. Kennt ihr den Song?

Ebenfalls in den Notizen, die ich eingekreist habe, stand ein sehr talentierter Kerl, den ich aus der Nachbarschaft kannte: Joel Hoekstra. Joel sang für einen Moment in einem anderen örtlichen Projekt, doch sein Gitarrenspiel war unvergleichlich mit allem, was ich gesehen habe. Er war ein Wunderkind, wie manche von euch wissen mögen. Später spielte Joel für Night Ranger, Rock Of Ages, Whitesnake, Cher, Trans-Siberian Orchestra und ein paar andere. Ich würde sagen, wir haben alle ziemlich großartige Entscheidungen in all unseren Karrieren getroffen. Ich bin immer noch mit Joel befreundet und nicht sicher, ob ich ihm jemals gesagt habe, dass er auf meinem Radar war.

Doch um die Wahrheit zu sagen: Die Welt braucht ihn an der Gitarre.“ Doch damit nicht genug: Joel Hoekstra bekam Wind vom Post des Disturbed-Riffschmieds. „Ist das nicht wahnsinnig, Junge!“, kommentierte der Whitesnake-Gitarrist. „Es ist eine gute Sache, dass es nicht geschehen ist. Ich hätte alles ruinieren können. Das ist die Wahrheit! Ich bin so froh, dass die Dinge für mich gut gelaufen sind, und ihr Jungs Superstars geworden seid. Große Liebe, Bruder!“

