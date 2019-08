Video

DKMS ans W:O:A: Glückwunsch + Dank zum 30. Geburtstag!

Wacköööön, Ihr seid Rock’n Roll: Die DKMS gratuliert zu 30 Jahren Wacken Open Air (W:O:A) und bedankte sich mit einem schmissigen Video für den großartigen Einsatz im Kampf gegen Blutkrebs. Unterstützt wurde die gemeinnützige Organisation dabei von Metal-Queen Doro Pesch, Adam „Nergal“ Darski von Behemoth, Mambo Kurt, Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel sowie von der Band Powerwolf.

Zu einem berührenden Highlight im Video wurde der Auftritt von Metal-Fans, die durch das W:O:A zu Lebensrettern wurden, von geheilten Blutkrebspatienten und auch vom Team des Blutspendedienst Klinikum Itzehoe. Seit 2014 unterstützen die Veranstalter des weltweit größten Heavy-Metal-Festivals die Arbeit der DKMS. Auslöser des außerordentlichen Engagements war die Erkrankung von Melissa, Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess, die auf eine Stammzellspende angewiesen war.

Eine Unterstützerin der ersten Stunde ist Metal-Ikone Doro Pesch, die sich 2014 beim W:O:A als Spenderin registrieren ließ. Sie sagt: „Hallo, liebe Freunde, liebe Metalheads, liebe Fans! Ja, ich gratuliere Wacken zum 30-Jährigen – wow, was für eine Zahl! Und vielen, vielen Dank für den super Support für die DKMS – unglaublich, so viele Menschenleben gerettet! Macht weiter so! Keep on walking! Ich danke Euch, wir danken Euch. Bis ganz bald! Metal!“

Powerwolf sind registriert

Die Band Powerwolf unterstützt seit Jahren das Anliegen der DKMS und freut sich über den Support des W:O:A-Teams. Falk Maria Schlegel und Attila Dorn: „Hey liebes Wacken-Team. Herzlichen Glückwunsch zum 30-Jährigen. Stell‘ man sich mal vor … 30 Jahre Wacken. Und besonders herzlichen Dank für Euren Einsatz für die DKMS. Ich kann es nur empfehlen – lasst Euch registrieren. Rettet Menschenleben. Ich bin registriert, Attila ist registriert. Ihr könnt Menschenleben retten. Ganz tolle Sache, die das Wacken Open Air unterstützt – mit der DKMS zusammen.“

Adam „Nergal“ Darski, Frontmann von Behemoth, bringt es auf den Punkt. „Glückwunsch Wacken – nicht nur dazu, dass Ihr das größte Metalfestival weltweit seid, sondern insbesondere dafür, dass Ihr die DKMS unterstützt. Skål! Keep it Metal! Dankeschön! Thank you so much!“

Robert Adam, Leiter Blutspendedienst Klinikum Itzehoe, und sein Team gratulieren ebenfalls – sie sind seit 2014 als engagierte Helfer vor Ort. „30 Mal Wacken Open Air – wow! Was für eine Karriere. So klein habt Ihr angefangen. Und jetzt seid Ihr die Größten – auch dann, wenn es darum geht, Leben zu retten. Denn durch Eure Mithilfe konnten so viele Metalheads Blut spenden. Vielen Dank dafür, und wir wünschen Euch für die nächsten 30 Male viel Erfolg!“

Über 7.300 Metaller in der DKMS-Datenbank

Auch echte Lebensretter gratulieren, darunter Student Nils Dahmen aus Köln, der sich 2015 auf dem W:O:A registrieren ließ und für einen Patienten Knochenmark spendete. „Liebes Wacken, alles Gute zum 30. Geburtstag, und vielen Dank für die Unterstützung der DKMS. Ich war 2015 auf dem Wacken, habe mich registrieren lassen und war ein Jahr später Stammzellspender. Das ist echt kein großer Aufwand, um Menschenleben zu retten. Also macht das – es lohnt sich.“

Till Hammann, der sich 2014 auf dem „heiligen Acker“ registrieren ließ, schenkte kürzlich mit einer Stammzellspende einem Erkrankten eine Lebenschance. Er sagt: „Liebes Wacken, herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren Rock im Norden! Danke für die Unterstützung der DKMS. Keep on Rocking!“

„Liebes Wacken-Team, herzlichen Glückwunsch zu dreißig Jahre Festival und vor allen Dingen danken wir ganz herzlich für die tolle Unterstützung – Rock on!“, fasst Kristin Breuer, Chief Communications Officer der DKMS nochmal zusammen.

Ein ganz besonderes „Geschenk“ hat die DKMS darüber hinaus für alle im Gepäck: Seit Beginn der Kooperation 2014 haben sich bislang mehr als 7.300 Metal-Fans registrieren lassen, es sind nun 34 Metal-Fans aus den Wacken-Aktionen, die Stammzellen für Patienten gespendet haben. Die DKMS dankt allen Beteiligten herzlich!

Noch bis einschließlich Samstag, 3. August, können sich Festivalbesucher als Stammzellspender registrieren lassen – am DKMS-Stand im Camp der Wacken Foundation oder am Stand der Initiative „Wacken hilft“ an der Hauptstraße im Ort Wacken. Parallel läuft ein großer Online-Aufruf zur Registrierung. Alle Informationen sowie Möglichkeiten zur Registrierung findet ihr hier: dkms.de/wacken2019

