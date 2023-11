Doro: Huldigende Worte

auch interessant

Das umfangreiche Interview mit Doro findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Sabina Classen (Holy Moses)

Empfehlung der Redaktion Doro: Alles für die Musik Heavy Metal Am 28. Oktober 2023 beging Doro ihr 40. Bühnen-Jubiläum. Am Tag zuvor veröffentlichte sie ihre neue Platte CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD. „Doro und ich kennen uns seit Beginn der Achtziger, uns verbindet eine lange Freundschaft. Ich bewundere ihre offene, direkte Art, ihre Kämpfernatur und ihren unheimlich starken Willen. Sie hat vielen Frauen im Metal nicht nur Türen geöffnet, sondern sie auch in ihrem Glauben bestärkt, zu sich zu stehen und durchzuziehen, woran man glaubt. Zwischen uns gab es nie Konkurrenzdenken, sondern vielmehr starken Zusammenhalt. Es gibt viele Anekdoten: Ich erinnere mich zum Beispiel an eine gemeinsame Fahrt im Nightliner, als Doro und Holy Moses auf dem Weg zum Bloodstock Open Air waren.

Wir hatten im hinteren Bereich des Busses unsere Kabinen übereinander, und nach zwei Tagen herrschte rundum solch ein Durcheinander, dass wir unsere schwarzen Klamotten nicht mehr voneinander unterscheiden konnten. Alle Jungs haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen! Bei der Überfahrt nach England verbrachten wir fast die gesamte Nacht zusammen auf Deck, weil wir den Geruch von Fish & Chips in den Kabinen nicht ertragen konnten. Das schweißte uns noch mal mehr zusammen. Wir haben unzählige Male gegenseitig bei unseren Bands mitgesungen, geben uns regelmäßig Tipps und tauschen uns aus – all diese Dinge machen für mich eine wahre Freundschaft aus.“

Tarja Turunen (Ex-Nightwish)

Empfehlung der Redaktion Doro denkt nicht daran, in Rente zu gehen Heavy Metal Doro will noch lange nicht mit dem Metal aufhören. An einen möglichen Ruhestand verschwendet die Metal-Queen (noch) keinen Gedanken. „Als ich damals meine Karriere begann, war Doro die Frau, zu der ich aufsah. Sie war in diesem herausfordernden Geschäft ihren Weg gegangen, und ich wusste, dass sie eine starke Frau ist, auf die ich mich beziehen konnte. In gewisser Weise fühlte ich mich nie allein, weil ich wusste, dass sie auch da war. Doro ist eine wundervolle, passionierte Künstlerin mit großem Herzen und schöner Seele. Ihr Licht strahlt weiterhin hell und es ist eine wahre Ehre, sie auf ihrer musikalischen Reise zu begleiten. Sie hat uns, den Frauen im Rock, eine Chance gegeben, uns mit Musik auszudrücken, indem sie als echtes Vorbild fungierte.“

Alissa White-Gluz (Arch Enemy)

Empfehlung der Redaktion Doro: Die Mutter aller Metal-Queens Heavy Metal Am 28. Oktober 2023 begeht Doro ihr 40. Bühnen-Jubiläum. Am Tag zuvor veröffentlicht sie ihre neue Platte CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD. „Doro ist eine absolute Inspiration und ein leuchtendes Vorbild für Metalheads weltweit. Sie strahlt auf schöne Art Positivität, Femininität und geballte Kraft aus, und ist dabei unglaublich freundlich und talentiert. Eine der ersten lokalen Supportshows, die ich spielen durfte, war ein Eröffnungs-Gig für Doro in Montreal vor etwa 17 Jahren. Sie hat alles getan, damit wir uns willkommen und wertgeschätzt fühlen. Diese Erinnerung werde ich immer in Ehren halten. Doro ist eine überdauernde Legende, und ihre standhafte Präsenz in diesem Geschäft ist Zeugnis ihrer außergewöhnlichen Seele. Kein Wunder, dass alle sie lieben!“

Jennifer Haben (Beyond The Black)

Empfehlung der Redaktion Doro CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD (lim. Edition) + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis Heavy Metal Im Maximum Abo Plus spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk und 2 Jahre METAL HAMMER frei Haus. „Ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend, wenn jemand Wege geht, die noch niemand anderer zuvor gegangen ist. Doro war eine absolute Pionierin unseres Genres und ist noch immer eine der wichtigsten treibenden Kräfte für Frauen in der deutschen Metal-Szene. Viel beachtlicher finde ich, dass ich sie hinter der Bühne immer als eine der gutmütigsten Persönlichkeiten im Business erlebt habe. Ich fühle mich geehrt und freue mich schon extrem darauf, dieses besondere Jubiläum mit ihr gemeinsam zu feiern.“

Persönliche Eindrücke von Doro auf der Tour durch frühere Wirkungsstätten in Düsseldorf, wie es ihr damals als Frau in der Männerdomäne Metal erging und um welche Hilfe sie von Floor Jansen gebeten wurde, lest ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.