Dragenforce schreiben Nightwish-Song in zehn Minuten

Dragonforce haben zuletzt einiges an Aufsehen und Ruhm mit zwei spaßigen Videos erzeugt und errungen. Aufmerksame metal-hammer.de-Leser werden sich erinnern: Die beiden Gitarristen Herman Li und Sam Totman schrieben sowohl einen Sabaton-artigen als auch einen Alestorm-artigen Song in jeweils zehn Minuten. Nun ist eine dritte Band an der Reihe: Und zwar haben sich die Musiker mit Nightwish eine anspruchsvollere Gruppe auserkoren (siehe Video unten).

Anderes Metier

Die Dragonforce-Haudegen wollen in ihrer Twitch-Reihe endlich mal die Power Metal-Fahrwasser verlassen und sich eine neue Herausforderung suchen. Sowohl kompositorisch also gesanglich. So fragt Herman Li in Richtung Sam Totman: „Traust du dir zu so zu singen?“ Daraufhin erwidert Sam: „Können wir nicht sagen, wir versuchen es, und wenn ich scheitere, beenden wir es einfach?“ Versagensängste: Fehlanzeige. Aber wieso sollen sich die Briten bei so einer Spaßaktion auch allzu viel Druck auferlegen? Ob Dragonforce ihr Nightwish-Projekt erfolgreich vollenden konnten? Seht euch einfach selbst das Video an.

Während der Corona-Krise sind Dragonforce kreativ geblieben und haben sich notgedrungen ihrem Schaffendrang hingegeben, wie Herman Li jüngst in einem Interview verraten hat: „Wir haben unsere erste Show [für unser aktuelles Album EXTREME POWER METAL – Anm.d.R.] am Veröffentlichungstag gespielt. Auf der Twitch-Convention TwitchCon. Den Stream sahen ungefähr 1,7 Millionen Leute. Alles fing großartig an. Es war toll. Unsere anstehende Tour war ausverkauft. Wir hatten vor, für jeden Song auf der neuen Platte ein Video zu drehen, und haben es zur Hälfte geschafft. Dann passierte COVID-19. Daraufhin endete die Tournee. Manche Videos konnten wir nicht fertigstellen, weil uns noch Bildmaterial fehlt. Stattdessen schreiben wir ein neues Album. Warum nicht? Wie jeder andere. Du schreibst einfach ein Album, wenn du zuhause rumsitzt. Und seltsamerweise sind wir fast fertig.“

