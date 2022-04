Editorial METAL HAMMER 05/2022: Augenblick, verweile doch

Werte Headbangende,

das soll immer so weitergehen: Rammstein setzen rund um ihr neues Album ZEIT auf die gelernten Mechanismen. Sie müssen gar nicht viel mehr tun, als Fans und Presse mit Infohäppchen anzufüttern, und schon kocht es in der Gerüchteküche hoch. Na gut, dieses eine müssen sie liefern: packende Musik, begleitet von fantastischen Fotos und Videos. Da das für sie eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, läuft die Maschine. Keine Rast, nur vorwärtsstreben. Zum Konzept gehört auch, sich rar zu machen, sich nicht zu erklären, ihr Schaffen für sich sprechen zu lassen. Die Analyse bleibt also anderen überlassen.

Das ist ihre ZEIT: Das Phänomen Rammstein – unsere Titelgeschichte in METAL HAMMER-Ausgabe 05/2022.

Erinnerungen und Zukunft

Ein jeder kennt den perfekten Moment: Wir werfen mit Udo Dirkschneider einen Blick zurück. Der German Tank feierte am 6. April seinen 70. Geburtstag. Wir feiern mit, blättern gemeinsam durch historische Fotos, graben Erinnerungen an sein bewegtes Metal-Leben aus und blicken mit ihm zusammen in die Zukunft (ab Seite 32). Die Flucht nach vorne ergreift Autor Vincent Grundke gemeinsam mit Obscura: Die Flitzefinger des deutschen Death Metal hatten genug vom Home Office und machten stattdessen tourend die USA unsicher. Wie sie dort empfangen wurden, lest ihr ab Seite 106.

Es ist so schön, so schön…

P.S.: Habt ihr alle Zitate aus Rammsteins ‘Zeit’ entdeckt? Beweise bitte per E-Mail!

Maximum Metal!

Sebastian Kessler