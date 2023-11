Editorial METAL HAMMER 12/2023

Liebe Metalheads,

man wagte fast nicht mehr daran zu glauben: Nach sieben langen Jahren standen AC/DC beim US-amerikanischen Power Trip Festival erstmals wieder auf der Bühne! Ihr Comeback-Timing hätte nicht besser sein können: Immerhin feiert die größte Rock-Band der Welt dieses Jahr ihr 50. Jubiläum. Eine Gelegenheit, die wir nicht ohne Salut verstreichen lassen können: Wir verneigen uns vor dem einmaligen Lebenswerk von Angus und Malcolm Young, Brian Johnson und Bon Scott, Cliff Williams und Phil Rudd sowie ihren weiteren wechselnden Weggefährten.

Eine x-fach erzählte Story? Keineswegs. Statt im Schnelldurchlauf durch die Jahre von 1973 bis 2023 zu pflügen, ziseliert und zelebriert METAL HAMMER-Autor Frank Thießies die Geschichte in Form von 50 Fakten aus 50 Jahren Rock’n’Roll. Neben Karriere-entscheidenden Dekadenmomenten kristallisieren sich dabei allerlei Details, Insider-Infos und nerdiges Nischenwissen heraus. Vielleicht könnt ihr damit bei der nächsten Konzertsause oder Weihnachtsfeier auftrumpfen; selbst, wie oft AC/DC auf dem METAL HAMMER-Titel gelandet sind, wurde (ab Seite 16) haarklein nachgezählt!

Nicht ganz so weit in die Vergangenheit blicken wir in unseren Features über Morrisound-Produzent Scott Burns (ab Seite 64), Paradise Lost (anlässlich 30 Jahren ICON, ab Seite 44) und Hellhammer beziehungsweise Triumph Of Death (ab Seite 54) – Themen voller Nostalgie und Aufbruchsstimmung. Einen zeitgenössischeren Trend beleuchten wir im Special über Dungeon Synth – die obskuren Hintergründe dieses schrägen Seitenarms des (Black) Metal beleuchtet Autor Simon Ludwig ab Seite 50. Unter den vielen spannenden aktuellen Album-Releases stechen Cobra Spell und Dogma hervor, die auf ihre ganz eigene Art und Weise für Selbstermächtigung, Emanzipation und weibliche Sichtbarkeit im Metal kämpfen (ab den Seiten 26 und 30).

Sichten und wiederentdecken

Unübersehbar war in den zurückliegenden Wochen Doro Pesch: Ihrem 40. Bühnenjubiläum und dem neuen Album CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD hatten wir die vorherige Titelgeschichte gewidmet – in der vorliegenden Ausgabe berichten wir vom großen Jubiläumskonzert in Düsseldorf mit vielen Star-Gästen. Davon und den vielen weiteren Shows, die wir für und mit euch besucht haben (vom Keep It True Rising über Subway To Sally bis Green Lung), lest ihr unserer ausführlichen Live-Strecke ab Seite 102.

Und zwischen all den Konzertabenden sind wir bereits damit beschäftigt, Alben der vergangenen zwölf Monate zu sichten und wiederzuentdecken, Bestenlisten auszuzählen und Jahresrückblicke sowie eine hochwertige Weihnachtsverlosung zusammenzustellen – das Ergebnis haltet ihr mit unserer Januarausgabe ab Freitag, 15.12., in der Hand. Am besten, ihr macht unter www.metal-hammer.de/abo ein Abo klar und freut euch über das vergünstigte und portofreie Heft im Briefkasten.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

