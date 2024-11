Editorial METAL HAMMER 12/2024

Liebe Metalheads,

Für den größeren Kontext: Im Jahr 1974 erschienen unter anderem BURN von Deep Purple, die ersten beiden Kiss-Alben, QUEEN II und das Judas Priest-Debüt ROCKA ROLLA. Sie alle feierten ihr 25. Jubiläum, als neun Maskenmänner die Metal-Welt auf den Kopf stellten: Slipknots erstes Album mit Sänger Corey Taylor pflügte mit krassen Klängen, krassen Kostümen und krassen Typen wie eine atomare Druckwelle über die Musiklandschaft und wurde umgehend zum Soundtrack einer neuen Generation von Headbangern. METAL HAMMER begleitet die Band seit jeher. Das Album feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum.

Slipknot nehmen dies zum Anlass für eine History-Tournee. Sie sind heute nicht mehr dieselben wie 1999; musikalische und persönliche Weiterentwicklung, Ausstiege und Todesfälle sind heute Teil ihrer bewegten Geschichte. Nach einem ersten Rückblick auf Slipknots Vermächtnis in unserer Augustausgabe (ihr findet das Heft mit der Wertschau noch unter www.metal-hammer.de/shop) tauchen wir pünktlich zum Tour-Start tiefer in den Wahnsinn ein: Autor Matthias Weckmann blickt im Exklusiv-Interview mit Perkussionist und Gründungsmitglied Shawn „Clown“ Crahan schonungslos zurück und nach vorne; begleitend kramt METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl mit Slipknot-Entdecker Monte Conner in Erinnerungen.

Nachruf und Unwirkliches

Unfassbar, wie die Zeit vergeht: THE SOUNDHOUSE TAPES waren 1999 gerade mal zwanzig Jahre alt! Dieses Iron Maiden-Demo dürfte ebenso wie ihre ersten beiden Alben IRON MAIDEN (1980) und KILLERS (1981) in den vergangenen Wochen wieder häufiger aus euren Lautsprechern geschallt sein: Am 21. Oktober mussten wir uns von ihrem früheren Sänger Paul Di’Anno verabschieden. Neben einem Nachruf auf unseren News-Seiten findet ihr zu seinem Gedenken ein Poster in der Heftmitte. Auf dessen Rückseite ist ein abgefahrenes Gemälde zum METAL HAMMER-Jubiläum, exklusiv angefertigt von Callejons Bastian „BastiBasti“ Sobtzick, der METAL HAMMER-Volontärin Annika Eichstädt obendrein einen Rundgang durch sein Atelier gewährte (S. 54).

Über das 40. METAL HAMMER-Jubiläum spricht Autor Frank Thießies außerdem mit dem ehemaligen Chef­redakteur Christof Leim, der unter anderem an eine unwirkliche Begegnung mit Slayers Kerry King erinnert (S. 26). Neben weiteren Rückblicken mit Mötley Crüe (S. 28) und Sodom (S. 40) spannt das ausführliche Special über schwedischen Metal von Simon Ludwig einen Bogen von früher bis heute (S. 34). Ironisch, dass einige aktuelle Protagonisten es uns diesmal nicht leicht machen wollten: Linkin Park zwingen Autor Lothar Gerber zur eigenen Analyse des neuen Albums FROM ZERO (S. 44), und As I Lay Dying beginnen unmittelbar nach dem Gespräch mit Matthias Weckmann mit dem Zerfall (S. 50). Spannende Zeiten, durch die METAL HAMMER euch gerne weiter begleitet.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

