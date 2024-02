Eidechsenart nach Bruce Dickinson benannt

Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.

Eine neue Eidechsenart ist nach Bruce Dickinson benannt worden.

Benennung zeigt Verflechtung von Wissenschaft und Kultur

Empfehlung der Redaktion Bruce Dickinson: Krebskampf veränderte Sicht aufs Leben Heavy Metal Bruce Dickinson wollte es erst nicht wahrhaben, doch natürlich hat seine Krebserfahrung seine Einstellung zum Leben beeinflusst. Forscher entdeckten Enyalioides dickinsoni in der peruanischen Bergregion Cordillera de Colán, 460 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima. Insgesamt sind drei Verbreitungsgebiete der Spezies bekannt, so Reptiles Magazine. Die nun nach dem Iron Maiden-Frontmann benannten Tiere leben gern in Kaffeepflanzen, mögen aber auch Kakao und Zitrusfrüchte. Auch auf Kuhweiden und in Bergwäldern treiben sich die Echsen herum – Höhen zwischen 1.400 und 1.700 Meter sind dabei kein Problem.

Die Zeitung Latin American Post schrieb zu der Benennung des Tieres nach dem Musiker: „[Es ist] ein Zeugnis des anhaltenden Einflusses von kulturellen Persönlichkeiten auf wissenschaftliche Entdeckungen. Es erinnert an die Verflechtung unserer Welt, in der das Vermächtnis einer Heavy Metal-Ikone bis in den Umweltschutz und die Forschung hineinreichen kann. Diese Entdeckung bereichert nicht nur unser Verständnis der Artenvielfalt, sondern würdigt auch die vielfältigen Beiträge von Persönlichkeiten wie Dickinson zur globalen Kultur und zum Bewusstsein.“

Bruce Dickinson: Mehrfacher Namensgeber

Empfehlung der Redaktion Wertschau: Bruce Dickinson Heavy Metal Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson hat im Lauf der Jahre seine ganz persönliche musikalische Ausdrucksform immer markanter perfektioniert. Nach Angaben der BBC in Verweis auf Ellinor Michel vom Natural History Museum in London werden jährlich 17.000 bis 24.000 Spezies identifiziert. Wer eine Art entdeckt, darf sie benennen – neben Merkmalen oder Fundorten wählen Forscher häufig auch berühmte Persönlichkeiten als Namensgeber. So trägt nicht das erste Mal eine Tierart Bruce Dickinsons Namen. 2019 entdeckte die brasilianische Biologin Christina Rheims vier neue Unterarten der Riesenkrabbenspinne und benannte sie nach ihren liebsten Musikern. So kann nun unter anderem eine Arachnide namens Extraordinarius brucedickinsoni in Zentral- und Südamerika angetroffen werden. Weitere Metal-Musiker, nach denen Arten benannt sind, sind Lemmy Kilmister, Dave Mustaine oder Metallica.

