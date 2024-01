Ein neuer ‘Bill & Ted’-Film ist bereits in Arbeit

auch interessant

Mehr Glück als Teil Drei?

Nachdem sich Fans fast 30 Jahre lang einen dritten Teil von ‘Bill & Ted’ gewünscht hatten, war es 2020 plötzlich so weit. Völlig unerwartet bekamen die beiden verpeilten zeitreisenden Hoschis, die die Welt mit der Kraft ihrer Rock-Musik gerettet haben, ein Sequel. In dem Film sind erneut Keanu Reeves und Alex Winter in ihren jeweiligen Paraderollen zu sehen – nur diesmal eben nicht als Teenager, sondern als Loser mittleren Alters. Und mit Dave Grohl in einer absurden Nebenrolle.

Leider hat ‘Bill & Ted retten das Universum’ kaum jemand gesehen, denn der Film wurde zu einer der Hochphasen der Coronapandemie veröffentlicht, in der praktisch kein Kino offen hatte. Vielleicht hat das nächste Sequel des Kultfilms mehr Glück, denn anscheinend wird bereits an einem solchen gearbeitet.

„Es muss stimmen“

Wie Bill-Darsteller Alex Winter in einem Interview in der Sarah O’Connell Show erzählte, ist das Kreativ-Team der Reihe schon dabei: „Wir basteln an einer vierten Filmidee herum, die uns allen gefällt, und die Jungs werden das Drehbuch schreiben, also mal sehen.“ Die „Jungs“ sind in diesem Fall die originalen Drehbuchautoren Chris Matheson und Ed Solomon.

Winter sagte auch, dass alle „genauso fühlen“ würden, wenn es um die Arbeit an einem vierten Teil geht: Wenn es passiert, „muss es stimmen“, fügte er hinzu. „Wir lieben die Filme, weil sie eigenwillig sind und nicht typischer Mainstream. Es waren nie Filme, die nur auf schnellen Gewinn abzielten; niemand ist reich geworden durch die Reihe. Wir machen sie aufrichtig aus Liebe und Interesse. Es gibt eine wirklich gute Idee, die die Autoren für den vierten Teil hatten. Ich möchte sie nicht verraten – ich kann sie nicht verraten, weil ich sonst aufgehängt und gevierteilt werden würde. Sie schreiben daran, und wir werden sehen, ob wir es tatsächlich umsetzen können.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.