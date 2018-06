Mehr Saiten, mehr Härte – Der Musiker und Entertainer Jared Dines hat sich eine 18-saitige Gitarre basteln lassen und präsentiert in einem Video mit dem Titel ‘Djent 2018’.

Jared Dines verbreitet über YouTube schon seit Längerem Videos, in denen er nicht nur immer wieder sein Talent als Musiker sondern auch komödiantische Fähigkeiten präsentiert. So stellt er in seinen Videos beispielsweise verschiedene Arten von Gitarristen oder Shoutern vor oder unterbreitet alternative Genre-Bezeichnungen. In einem kürzlich erschienen Clip präsentiert Jared sein neustes Instrument: Eine 18-saitige monströse Gitarre – wobei Gitarre hier kaum noch ausreichend zutreffend erscheint. Vielsaitiges Instrument Die Klampfe wurde extra von der australischen Ormsby Guitars Company für den Musiker gebaut, die es Jared ermöglichen soll, unerforschtes musikalisches Territorium zu erforschen. Das Projekt des Youtuber trägt den Titel ‘Djent…