Ex-Dio-Keyboarder Claude Schnell nennt Hologramm-Shows „respektlos“

Foto: Screenshot via YouTube, Tomasz Orzechowski. All rights reserved.

Immer wieder wird um die von Witwe Wendy Dio initiierten und von der Firma Eyellusion umgesetzten Hologramm-Tourneen diskutiert. Nun gibt es erneut eine Stimme, die sich gegen diese Shows ausspricht.

Weiterlesen Wendy Dio: Fans empfinden Ronnie James Dio-Hologramm als echt Als stehe er leibhaftig auf der Bühne? - Wendy Dio berichtet über die Eindrücke der Fans, die bei den ersten Auftritten der "Dio Returns"-Tour dabei waren. Claude Schnell, der 1983, nach den HOLY DIVER-Aufnahmen, aber vor der zugehörigen Tournee in Dios Band als Keyboarder eingestiegen, gab kürzlich dem Ouch You’re On My Hair-Podcast ein längeres Interview.

„Wenn die Fans es mögen, okay, sollen sie“, so Schnell. „Wenn es jemanden glücklich macht, ist es natürlich eine gute Sache. Aber für mich ist das eine Entstellung; das hätte nicht gemacht werden dürfen.

https://www.youtube.com/watch?v=i8_KbxHTVyI Video can’t be loaded: Ronnie James Dio Hologram In Germany! (https://www.youtube.com/watch?v=i8_KbxHTVyI)

Doch natürlich weiß ich auch, dass meine Meinung niemanden auch nur einen Scheißdreck interessiert. Trotzdem denke ich, dass die Hologramm-Shows der Erinnerung an Ronnie unwürdig sind.“

Weiterlesen Ex-Dio-Bassist Jeff Pilson meint, Ronnie hätte Hologramm-Tour zugestimmt Nun meldet sich auch Dios ehemaliger Mitmusiker Jeff Pilson zu Wort und "weiß", was Ronnie über das Hologramm gesagt hätte. Wenn man das Glück gehabt habe, Ronnie zu kennen und zu wissen, wer und wie er war beziehungsweise ihn und seine Musik genossen haben zu können, sollte das doch ausreichend sein, gibt Schnell zu bedenken.

„Aber dann die aktuellste Technologie zu nutzen, um zu versuchen… Das wirkt irgendwie… Es ist schwierig, dafür ein Wort zu finden, das nicht so hart klingt, aber es wirkt einfach nur respektlos gegenüber seinem Gedenken.

https://www.youtube.com/watch?v=Yi9nlI9kJtY Video can’t be loaded: DIO returns (hologram) live HQ – The Last in Line / Holy Diver – 09 DEC 2017 Warsaw Progresja Klub (https://www.youtube.com/watch?v=Yi9nlI9kJtY)

Ich meine das auch nicht, wie viele argumentieren, ausschließlich hinsichtlich der Tatsache, dass Wendy damit einen weiteren Weg gefunden hat, Geld aus seinem Andenken zu machen.

Weiterlesen Das Dio-Hologramm macht David Draiman (Disturbed) traurig David Draiman ist kein Fan von Hologramm-Auftritten verstorbener Musiker. Ganz im Gegenteil! Es steht mir absolut nicht zu, über andere Menschen oder deren Taten zu urteilen, aber generell finde ich das Ganze nicht in Ordnung. Nur meine Meinung. Was weiß ich denn schon?“

Schnell zieht für sich das Fazit: „Es ist geschmacklos und kitschig. Und diese Begriffe passen einfach nicht zu Ronnie, denn alles, was er tat, tat er stets aus ganzem Herzen, voller Gefühl.

Er nutzte all seine Fähigkeiten voll aus, war absolut authentisch in allem, was er machte. Und ein Hologramm ist bestenfalls ein hohles Abbild davon, was oder wie ein Mensch wirklich gewesen ist.

Weiterlesen Linkin Park: Auftritte mit Chester-Hologramm „undenkbar“ Nach Dio nun auch Chester Bennington als Hologramm auf Tour? Mike Shinoda erteilt dieser Vorstellung eine ganz klare Absage. Ginge es um Michael Jackson oder Elvis Presley, wäre es mir egal. Aber hier geht es um einen Menschen, der bis heute einen Platz in meinem Herzen innehat. Und genau deswegen verstehe ich absolut nicht, wie Wendy dieses Hologramm gutheißen kann.“

Das Dio-Hologramm-Konzert feierte seine Erstaufführung 2016 auf dem Wacken Open Air und wurde 2017 mit einer Tournee fortgesetzt. Seither wird weiter an der Technik gearbeitet; 2019 soll es weitergehen.