Ex-Slipknot-Perkussionist in neuem Phil Campbell-Lied zu hören

Phil Campbell And The Bastard Sons @ Summer Breeze 2018, 18.8.2018

Während die neue Slipknot-Platte WE ARE NOT YOUR KIND seit der Veröffentlichung am vergangenen Freitag eifrig gehört wird, hat auch der ehemalige Slipknot-Perkussionist Chris Fehn musikalisch an einer neuen Veröffentlichung mitgemischt. Nachdem Slipknot sich von dem Musiker hinter der Pinocchiomaske getrennt hatten, weil dieser seine Bandkollegen verklagte, arbeitet der Fehn nicht länger mit Slipknot zusammen.

Weiterlesen Phil Campbell: Soloalbum noch diesen Sommer fertig? In einem aktuellen Interview hat Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ausgesagt dass er hoffe, noch diesen Sommer sein Soloalbum zu veröffentlichen. Stattdessen lieh er seine Talente einem anderen Künstler: dem ehemaligen Motörhead-Gitarristen Phil Campbell. In dessen neuem Song ‘These Old Boots’ hat Fehn mitgewirkt. Dabei ist er aber nicht der einziger Gastmusiker. Neben Fehn haben auch Dee Snider und Mick Mars an dem Track mitgearbeitet.

Auf dem gesamten Campbell-Album ist die Liste der Mitmusiker dann noch um einiges länger. OLD LIONS STILL ROAR erscheint am 25. Oktober. Rob Halford, Alice Cooper, Danko Jones, Nick Oliveri, Joe Satriani, Benji Webbe von Skindred und Ben Ward von Orange Goblin gastieren hierauf fleißig.

Der Rechtsstreit zwischen Fehn und seinen ehemaligen Bandkollegen dauert noch weiterhin an. Die Maskenband steht mittlerweile mit neuem Percussionisten auf der Bühne, bei dem jedoch noch immer nicht geklärt werden konnte, um wen es sich hierbei handelt.

Slipknot-Gitarrist Jim Root drückte in einem kürzlichen Interview mit Rock Sound seine Verwunderung und Belustigung darüber aus. „Ich bin tatsächlich überrascht, dass noch niemand herausgefunden hat, wer es ist. Und in der heutigen Zeit mit den sozialen Medien, Handys und Kameras überall ist das schon interessant“, kommentierte Root.

„Einige Leute haben zu mir gesagt: ‘Erzähl uns nicht, wer er ist. Wir haben Spaß daran zu raten!’ Also werde ich den Mund halten und sehen, was passiert. Irgendwann wird es eventuell jemand herausfinden…“

