Exklusives Saltatio Mortis-Album nur in METAL HAMMER-Ausgabe 10/2020

Jetzt schon vorbestellen: Dieses Saltatio Mortis-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 10/2020 (ab 16.09. am Kiosk).

Mit FÜR IMMER FREI erscheint am 09. Oktober das bereits 12. Studiowerk der Mittelalter-Metaller Saltatio Mortis. Die letzten drei Alben landeten jeweils auf Platz eins der deutschen Charts, ZIRKUS ZEITGEIST verkaufte mehr als 100.000 Exemplare.

Stolz präsentiert METAL HAMMER die exklusive CD SONS OF SALTATIO, ein von der Band liebevoll und eigenhändig zusammengestelltes Potpourri aus Saltatio Mortis-Raritäten, unveröffentlichtem Material und besonderen Song-Versionen!

Seht hier das SONS OF SALTATIO-Track-by-Track im Video. Die Textversion findet ihr darunter.

Loki (Albumversion)

Lasterbalk: Historisch betrachtet Anfang und Ende der Welt; ein Track, der gleichermaßen nach vorne geht und ein sehr altes, sehr mächtiges Thema behandelt. Ein Hammer-Song, der live ankommen wird wie Hulle!

Alea: Ich mag die Energie dieses Songs. Die Geschichte packt mich, Loki ist ein faszinierender Charakter. Ein tolles Dreigestirn zusammen mit ‘Prometheus’ und ‘Satans Fall’ – verschiedene Facetten einer ähnlichen Geschichte.

Alea: So hatten wir den Song am Anfang geschrieben, bevor klar war, dass wir die großartigen Gäste Henning Wehland und Swiss dabeihaben werden. Ihr hört also den kompletten Text, den Lasterbalk dafür geschrieben hatte, weil Swiss eine eigene Strophe gemacht hat.

Lasterbalk: Das ist im Rap so üblich, da die Art, wie mit Text umgegangen wird, bei jedem sehr einzigartig ist. Wir haben bisher noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, der aus dem Rap kommt, darum war ich als Texter sehr gespannt, wie Swiss damit umgehen würde. Für mich ein spannendes Lernen von anderen Genres – und ein schöner Vergleich von Vorher zu Nachher.

„Ein guter Song ist ein guter Song.“

Für immer jung (exklusive Akustikversion)

Alea: Diese Version zeigt eine schöne Möglichkeit, einen Song unterschiedlich zu interpretieren. Schon allein durch die andere Instrumentierung hat er ein ganz anderes Gefühl als die Variante auf FÜR IMMER FREI.

Lasterbalk: Als ich das Master dieser Version laufen hatte, kam meine Frau zufällig dazu und war sofort hin und weg. Das zeigte mir: Ein guter Song ist ein guter Song – egal, ob er als Ballade, akustisch oder Rock-Hammer dargeboten wird.