Exodus befinden sich in der Vorproduktion zum neuen Album

2014 veröffentlichten Exodus ihr letztes Studioalbum BLOOD IN, BLOOD OUT, bei dem Steve „Zetro“ Souza erstmals wieder am Mikrofon stand. Nun sind mittlerweile bereits einige Jahre vergangen, sodass man schon mal einen neugierigen Blick in Richtung Exodus werfen kann.

Weiterlesen Gary Holt: Endlich neue Riffs für Exodus Thrash Metal Exodus-Gitarrist Gary Holt hat weitere "vernichtende" Riffs für das anstehende Folgealbum von BLOOD IN BLOOD OUT (2014) geschrieben. Und tatsächlich rührt sich etwas. Die Band sitzt diesen und nächsten Monat an der Vorproduktion ihrer neuen Platte. Das ging aus einem Beitrag in den Sozialen Medien hervor. Zudem erzählte Souza in einem Interview mit Rock Immortal Productions „Rock Talk“ in Bezug auf das neue Material:

„Ich habe noch nichts gehört, aber ich habe Gespräche mit [Gitarrist] Gary Holt und [Schlagzeuger] Tom Hunting geführt, und sie versichern mir, dass es wirklich etwas Besonderes ist. Es ist vernichtend heavy. Die Leute wird es auf jeden Fall umhauen.

Wir werden daran am Lake Almanor arbeiten. Tom hat ein Haus in den Bergen gekauft, und wir werden tatsächlich die gesamte Ausrüstung dorthin schicken lassen. Und ich würde sagen, den ganzen September bis Oktober werden wir fünf in den Bergen sein und alles zusammenfriemeln – wie kleine Doktoren, wie Wissenschaftler – und neues EXODUS-Material schaffen.“