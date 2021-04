Exodus: Neues Album verschoben

Zwar sind bereits sieben Jahre seit BLOOD IN BLOOD OUT vergangen, doch es gibt gute Gründe für Exodus, ihr neues Album auf November zu verschieben. Der Release von PERSONA NON GRATA wird auch aufgrund von Schlagzeuger Tom Huntings Krebserkrankung verzögert. Er soll sich vollends erholen können, um die veröffentlichungsbegleitenden Maßnahmen sowie eine eventuelle Tournee mitbestreiten zu können.

Souza erzählt weiter, dass PERSONA NON GRATA ein karriereprägendes Album sei. „Wenn ihr es hört, werdet ihr verstehen, was ich damit meine. Darum warten wir auch, damit Tom an allem teilhaben kann. Niemand zweifelt daran, dass er wieder gesund werden wird. Und dann werden wir wieder eure Ärsche treten.“ Die Krebsdiagnose bei Hunting war natürlich ein Schock, doch es herrscht Optimismus. „Er befindet sich in Behandlung und wollte von Anfang an, dass alle über seine Krankheit Bescheid wissen.

Exodus blicken positiv in die Zukunft

PERSONA NON GRATA ist der Nachfolger des 2014er-Albums BLOOD IN BLOOD OUT, bei dem Steve „Zetro“ Souza erstmals wieder am Mikrofon stand. Zuvor war er von 1986 bis 1993 und 2002 bis 2004 bei der Band. Er ersetzte 2014 Sänger Rob Dukes. PERSONA NON GRATA wurde in einem Studio im kalifornischen Lake Almanor von Exodus und Steve Lagudi aufgenommen, produziert von Exodus und gemischt von Andy Sneap.