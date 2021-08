Exodus: Neues Album verspätet sich

auch interessant

Exodus-Frontmann Steve „Zetro“ Souza äußert sich im Zetro’s Toxic Vault YouTube-Livestream zur Verspätung der Platte PERSONA NON GRATA. Diese soll nun in der dritten Novemberwoche 2021 erscheinen. Wenige Tage, nachdem sich Tom Hunting, der Schlagzeuger der Band, einer erfolgreichen vollständigen Entfernung des Magens (Gastrektomie) unterzogen hatte, tätigte Zetro diese Äußerungen. Hunting hatte lange mit Magenkrebs zu kämpfen.

Empfehlung der Redaktion Exodus: Tom Hunting lässt sich Magen entfernen Thrash Metal Wie Gary Holt mitteilt, ist Exodus-Drummer Tom Hunting nach seiner Gastrektomie am 12. Juli gänzlich frei von Krebs: "Sie haben alles erwischt!" Obwohl die Platte schon seit geraumer Zeit fertiggestellt ist, verschiebt sich das Datum der Veröffentlichung. Zetro erklärt: „Viele von euch fragen sich, warum es so lange dauert. Und, ja, Toms Krankheit hat einen Teil dazu beigetragen. Aber hinzu kommt, dass vergangenes Jahr niemand in der Lage war, Vinyl herzustellen. Letztes Jahr hat keiner gearbeitet. Also sind alle Bands, die Platten geschrieben haben und diese jetzt herausbringen wollen, sechs Monate im Rückstand mit der Produktion von Vinyl.

Darum geht es also im Grunde. Weil wir also sehr stolz auf diese Platte sind und sie für uns sehr besonders ist, glaube ich nicht, dass Nuclear Blast irgendwelche Abstriche machen wollten. Sie möchten mehrere Vinyls. Aber ich kann euch garantieren, dass sie im November erscheint, und ihr werdet nicht enttäuscht sein.“

Das erste Album von Exodus seit 2014

Die letzte Platte der Band, BLOOD IN BLOOD OUT, erschien 2014. Dabei handelte es sich um die erste Veröffentlichung von Exodus nach der Trennung von ihrem langjährigen Frontmann Rob Dukes. Souza kehrte zur Band zurück, die er bereits 1986 bis 1993 und 2002 bis 2004 mit seinem Gesang unterstützte.

Zum Produktionsprozess von PERSONA NON GRATA sagt er: „Ich habe zwar ein paar Songs geschrieben, aber Gary Holt hat den Großteil dieser Platte geschrieben. Sie ist ein Beispiel dafür, warum er der einzig Wahre im Thrash Metal oder Heavy Metal ist. Deshalb haben alle, die ihm folgen und sein Gitarrenspiel, seine Technik und seinen Stil lieben, allen Grund, das zu tun. Und wenn ihr diese Platte hört, werdet ihr sagen: ‚Wow, Zetro hatte recht.‘ Und was die Performance anbelangt, so haben alle alles gegeben. Tom war besessen. Jack war es auch; ich denke sogar, es ist das beste Bassspiel, das ich von Jack je auf einer Platte gehört habe. Und diejenigen, die die Platte gehört haben, finden, dass es die beste Gesangsleistung ist, die ich je abgeliefert habe.“ Wir sind gespannt.