Exodus: Tom Hunting lässt sich Magen entfernen

Exodus-Schlagzeuger Tom Hunting geht im Kampf gegen den Krebs in seinem Magen den nächsten Schritt. So wird sich der 56-Jährige am 12. Juli einer totalen Gastrektomie unterziehen. Das heißt: Die Chirurgen entfernen dabei seinen ganzen Magen. Im Anschluss werden Speiseröhre und Dünndarm miteinander vernäht, um weiterhin die Verdauung zu ermöglichen. Diese Neuigkeit teilte Gitarrist Gary Holt in den Sozialen Medien mit (siehe unten).

Die Chemo schlägt an

„Hallo zusammen, ich wollte mich rühren und allen für die Liebe und Unterstützung bedanken“, schreibt Tom Hunting. „Ich sehe all die Events und Dinge, die Leute da draußen zusammenstellen, um mir in diesem Kampf zu helfen. So bin ich wirklich von Dankbarkeit überwältigt und fühle mich gesegnet, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. […] Was den Krebs angeht: Die Behandlung schlägt voll an. Ich hatte bereits vier, und der Tumor ist auf weniger als die Hälfte der Größe von März geschrumpft. Das ist ein großartiger Fortschritt! Außerdem habe ich wieder das Gewicht gewonnen, was ich anfangs verloren hatte. Klinisch gesehen sind das alles gute Zeichen. Es hätte wirklich in eine echt böse Richtung gehen können.

Aber alles, was die Ärzte am UCSF Krankenhaus entworfen haben, ist nach Plan gelaufen. Diesen unbesungenen Helden bin ich sehr dankbar! Ich soll am 12. Juli operiert werden. Leider wird es eine komplette Gastrektomie sein. Doch die gute Nachricht ist: Ich werde leben können, was man definitiv nicht unterschätzen darf. Nach der Genesung von dieser Operation bekomme ich vier weitere Behandlungen. Dann kann ich mein krebsfreies Leben beginnen. Ich kann es nicht erwarten, die Welt zu bereisen und dabei Musik zu spielen und jeden Augenblick dieser verrückten Reise zu genießen. Ich melde mich bald wieder, um zu berichten, wie es mir geht. Danke und viel Liebe an alle! Prost!“ METAL HAMMER wünscht Tom Hunting alles Gute für die anstehende OP!

