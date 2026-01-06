Nuno Bettencourt machte in jüngster Vergangenheit im Rahmen des Abschiedskonzerts von Ozzy Osbourne und Black Sabbath sowie den nachfolgenden MTV Video Music Awards von sich reden. Nun dreht der Ausnahmegitarrist wieder für seine Band Extreme die Verstärker auf. Denn die US-amerikanischen Hard-Rocker haben mit den Arbeiten an ihrem neuen und mittlerweile siebten Longplayer angefangen.

Weiter angreifen

Dies teilte Bettencourt über die Sozialen Medien mit, wo er ein Foto von sich im Aufnahmestudio vor einem großen Mischpult und einem Rechner postete, welches er wie folgt kommentierte: „Tag 1. 2026. Ex7reme.“ Man beachte die 7 anstelle des t in Extreme, die auf das siebte Studioalbum hindeutet. Zuletzt hatte das Quartett aus Boston ein Musikvideo zum Track ‘Here’s To The Losers’ gedreht und herausgebracht, womit die Promotion-Aktivitäten zum im Juni 2023 via earMUSIC veröffentlichten SIX nun offiziell als abgeschlossen gelten.

Dank SIX fanden sich Extreme im Aufwind wieder — unter anderem dank der Single ‘Rise’, in der sich Nuno Bettencourt in einem zugleich technisch äußerst anspruchsvollen wie auch musikalisch hochwertigem Solo austobte, wofür er von allen Seiten nur Streicheleinheiten einheimste. Wie der 59-Jährige 2023 in einem Interview erläuterte, ist er selbst sehr zufrieden damit, wie SIX ausgefallen ist: „Ich würde unser Album einem Album von irgendwem gegenüberstellen. So selbstbewusst fühle ich mich. Wenn ich die Platte hören würde, und es wären nicht wir, würde ich die Scheibe genauso bewerten. Es gehört dort hin. Ich halte es für ein gut gemachtes Album.

Die Songs passen — die Musikalität, die Chemie und das Gitarrenspiel ebenfalls. Was noch wichtiger ist und wirklich da ist, wozu die Leute eine Verbindung aufbauen, ist die Mythologie des Rock’n’Roll. Das fehlt oft bei Musik, die von Gitarren angetrieben wird. Die Menschen fanden es so frisch, einen Gitarristen in einer Band mit Songs und Arrangements und die Videos zu sehen. Aber für uns war es, wie zu zurückzugehen. Das ist mehr eine Erinnerung daran, dass man immer noch leidenschaftlich sein und Feuer haben und all diese Dinge tun kann. Und die Leute lassen uns wissen, dass sie diesbezüglich verhungert sind. Sie hungern nach Rock’n’Roll wie diesen.“

