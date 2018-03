„Far Cry 5“: Details zur Spielzeit verraten, wie lange die Kampagne dauert

Lara Croft kehrt zurück. Und das nicht nur ab dem 15. März 2018 im Kino, auch auf PC und Konsole wird die Archäologin demnächst wieder in Erscheinung treten. Auf der offiziellen „Tomb Raider“-Homepage wird eine Ankündigung für morgen versprochen, doch schon jetzt verrät der Quellcode pikante Details. Morgen (15.03.) um 14 Uhr deutscher Zeit soll es alle Infos geben, doch wie ein findiger User schon jetzt auf Twitter herausgefunden hat, verrät der Quellcode der Website bereits jetzt sehr viele Details. So wird der dritte Teil „Shadow Of The Tomb Raider“ heißen, der Release ist für den 14.09.2018 geplant. Außerdem wird…