Fear Factory bereiten neuen Sänger auf Internet-Trolle vor

Foto: Lorenz Pietzsch. All rights reserved.

auch interessant

Letzte Woche gaben Fear Factory bekannt, dass sie wieder bei Nuclear Blast unterschrieben haben und bald die Identität des neuen Sängers preisgeben würden. Fast zwei Jahre, nachdem Burton C. Bell die Band verlassen hatte. Derzeit ist unbekannt, wer der neue Sänger werden wird. Gitarrist Dino Cazares nun ein weiteres Update veröffentlicht sowie den Grund für die Geheimniskrämerei: Er soll im Umgang mit Internet-Trollen trainiert werden.

Im Gespräch mit der australischen Publikation World of Sound eröffnete Cazares, warum er den neuen Sänger noch nicht angekündigt hat: „Ich hatte eine Menge Vorbereitung mit ihm – nun wird er dazu in der Lage sein, in große Fußstapfen zu treten! Er musste jedoch auch für die Internet-Trolle trainiert werden. Das ist sehr wichtig, weil manche Leute emotional einfach nicht damit umgehen können.“

Fear Factory-Chef Dino Cazares über Ex-Sänger

„Wenn du in einer kleinen Band bist, die zu einer größeren Band wird, lernst du mit dem Hass umzugehen. Manche Menschen sind nicht immer anpassungsfähig und vertragen keine Veränderungen. Burton C. Bell hatte definitiv eine legendäre Stimme für Fear Factory. Aber die Dinge ändern sich, das Leben der Menschen ändert sich, und manchmal muss man einfach weitermachen. Und das ist genau das, was wir beide getan haben.“

Bereits Ende Februar startet die US-Tour von Fear Factory, für Europa gibt es derzeit keine Termine. Die Zeit wird also knapp, auch die Besetzung einer weiblichen Stimme an der Front wird diskutiert.

