Floor Jansen covert ‘Anfassen’ von Johannes Oerding

Obwohl Floor Jansens ‘Sing meinen Song – Das Tauschkonzert’-Episode bereits ausgestrahlt wurde, lohnt sich das Zuschauen für Fans der Nightwish-Frontfrau weiterhin, wie sich am gestrigen Abend herausstellen sollte. Die Folge des 07. Juni 2022 behandelte die Musik von Johannes Oerding, Host der Vox-Sendung und angesehener Kreativschaffender der Deutschpop-Industrie.

Floor Jansen arrangiert sich mit Pop-Songs

Pop, ein Genre, das sich nur selten und an vereinzelten Stellen in der Musik von Floor Jansen widerspiegelt, soll die Niederländerin allerdings nicht in ihrer Kunstfertigkeit und ihrem gesanglichen Talent einschränken. Bereits während der Episoden der Musikerinnen Lotte und Elif sowie während der Sendung, die dem Duo SDP gewidmet war, konnte Jansen mit Leichtigkeit beweisen, dass diese Herausforderung für sie kein Hindernis darstellt.

Obwohl einige Metal-Liebhabende, die die diesjährige Staffel ‘Sing meinen Song’ verfolgen, die „Sanftheit“ bzw. die zurückhaltende Ausschöpfung des Heavy-Potenzials in Jansens Coverversionen kritisieren, kann doch guten Gewissens behauptet werden, dass die 41-jährige Musikerin im Rahmen der Show den mit Abstand interessantesten (und besten) Job macht.

Ein (un)zufriedenstellender Kompromiss?

Auch die gestern dargebotene Eigeninterpretation des Oerding-Songs 'Anfassen' verhielt sich für unser Verständnis von „heftig, scheppernd und laut" reserviert. Trotzdem trug die etwas rockigere Version des ursprünglichen Pop-Songs erneut die für Floor Jansen charakteristische Handschrift: dramatische Höhen, phrasierte Melodien und entschiedene Akzentuierungen der inhaltlich wertvollsten Momente. Ähnlich der bereits gewohnten 'Sing meinen Song'-Auftritte der Nightwish-Frontfrau baute sich der Song auch diesmal dramaturgisch auf und gipfelte in einem euphorischen Finale, während Band-Mitglieder, Mitstreitende und Sängerin enthusiastisch im Kanon musizierten. Seht hier, hört hier:

‘Anfassen’ und die Brücke zu ‘Noise’

Das Lied 'Anfassen' habe Floor Jansen aufgrund der thematischen Parallele zum Nightwish-Kracher 'Noise' gewählt, dessen Inhalt die Sängerin auf persönlicher Ebene bereits seit Jahren beschäftigt und berührt. 'Anfassen' äußert den Wunsch, in der Schnelllebigkeit unseres Alltags und in der immer üblicher werdenden Entfremdung unseres Selbst durch Phänomene wie Social Media etwas Sinnhaftes zu finden, das sich „echt" anfühlt. Gleichzeitig bezieht sich der Song auf den dazu konträren Stillstand während der Coronapandemie. So oder so: irgendetwas läuft schief. Insbesondere mit der Digital Media-Kritik handelt es sich um das zentrale Thema des Nightwish-Tracks 'Noise'. Besonders das zugehörige Musikvideo soll die Problematik dessen unterstreichen:

